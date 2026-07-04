Huaura: Trágico choque entre miniván y tráiler en la carretera Panamericana Norte deja siete muertos

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la noche del viernes 3 de julio, se suscitó un accidente de tránsito producido entre el choque de una miniván y un tráiler en la carretera Panamericana Norte. El trágico hecho ha dejado siete muertos, entre ellos, una figura que corresponde a la corte superior de Justicia de Huaura y diversos heridos,

Accidente de tránsito deja múltiples víctimas

Un trágico accidente de tránsito registrado pasadas las 6:00 de la tarde el día viernes 3 de julio en el kilómetro 181 de la carretera Panamericana Norte, en la zona de Medio Mundo-Végueta-Huaura. Según lo reportado, el choco se dio entre una miniván de servicio público que cubría la ruta Huacho-Barranca al impactar violentamente contra un tráiler cargado con sacos de urea. Asimismo, hasta el momento hay siete fallecidos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 181 de la carretera Panamericana Norte

Según una información emitida por el Ministerio de Salud, los heridos fueron conducidos en diferentes ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hacia hospitales cercanos de Supe, Huacho y Huaral.

Las personas trasladadas desde Huaura a los centros médicos fueron: Se trata de Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vásquez León, Fabián Alexis Pizarro de la Cruz, Victoria Estela Paredes Fung, Robert Eduardo García Zamudio, Fidel Zavaleta, Walter Picón Cáceres, Abelardo Vidal Torres y Galileo Mendoza Calderón, este último mencionado es un profesional que ejercía un cargo público en Huaura.

Confirmación de fallecimiento del Juez de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Entre las víctimas mortales se encuentra el juez superior Galileo Mendoza Calderón, integrante de la Corte Superior de Justicia de Huaura. La institución confirmó oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

"Durante su destacada trayectoria se desempeñó como Juez Superior de la Sala Penal Permanente de Huaura, ejerciendo sus funciones con honor, rectitud, compromiso y una inquebrantable vocación de servicio, dejando un legado de integridad y justicia que permanecerá en nuestra institución", enfatiza la publicación

Asimismo, la Corte Superior de Justicia de Huaura expresó que "su lamentable partida, ocurrida a consecuencia de un accidente de tránsito, sector Nuevo Porvenir, distrito de Supe, representa una irreparable pérdida para la familia judicial y para todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo".

Finalmente, tras el trágico choque entre miniván y tráiler, el tránsito vehicular quedó interrumpido por varias horas, generándose largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de los muertos y heridos de las unidades involucradas.