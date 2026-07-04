Yehude Simon sobre desafíos que tendrá Keiko Fujimori en su gobierno: "Fortalecer relaciones diplomáticas con México"

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno aprista, sostuvo un diálogo con Exitosa en el que se pronunció acerca de los principales retos que afrontará la presidenta electa Keiko Fujimori en su mandato. Desde su postura, uno de estos desafíos será restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con México.

Los retos que tendrá Keiko Fujimori en su mandato

El actual candidato a la Alcaldía de Lima sostuvo que lo primero que debería realizar la lideresa de Fuerza Popular en el inicio de su gobierno será "un gesto internacional". Sostuvo estar en contra con la óptica del activista y actor mexicano Eduardo Verástegui, quien tras reunirse con la ganadora de la segunda vuelta electoral sostuvo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum no sea invita a la toma de mando.

"El primer gran paso que debe hacer o dar la que hoy es presidenta de la república es abrir relaciones con México. Él (Eduardo Verástegui) es mexicano, pero no puede decir que es un narcoestado y ofender a la presidenta de México", manifestó.

Bajo esa premisa, Simon refirió que sí es necesario que la mandataria mexicana esté presente el día de la juramentación de Keiko Fujimori como jefa de Estado. Calificó que esto es "un gesto importante".

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones para Exitosa, el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, sostuvo que uno de los primeros desafíos de la presidenta electa Keiko Fujimori es restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con México.



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El comercio entre Perú y México como facto clave

El exprimer ministro destacó que un factor clave en la relación entre Perú y México, que en la actualidad no atraviesa su mejor momento, es el comercio el cual consideró importante para ambos países, pero sobre todo para el nuestro.

"El comercio con México es fundamental especialmente para el Perú. Gana con ese intercambio comercial", enfatizó Yehude Simon, quien también subrayó que la buena relación debe prevalecer también con el resto de presidentes de la región", afirmó.

Pide gracia presidencial para Pedro Castillo

De otro lado, Yehude Simon alegó que otra acción que debería realizar Keiko Fujimori es darle la gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo Terrones y explicó las razones de su punto de vista.

"Ese gesto que lo haga la presidenta de la república diciendo 'voy a darle derecho de gracia al señor Castillo', pero habrá algunas condiciones por ejemplo que México lo reciba (...) no por un hecho de justicia sino por un hecho político porque la política muchas veces tiene que romper una serie de normas", sentenció.

Como vemos, el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno aprista, Yehude Simon, opinó que uno de los principales desafíos de la presidenta electa Keiko Fujimori será fortalecer las relaciones diplomáticas con México porque el comercio con tal país es beneficioso para el Perú. Además, consideró importante que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, esté presente en la toma de juramento de la lideresa de Fuerza Popular.