Escasez de gasolina fue alertada desde diciembre de 2025, señala la Asociación de Grifos

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director de la Asociación de Grifos, Carlos Puente, indicó que la escasez de gasolina en nuestro país no está relacionada a la rotura del gasoducto, y fue detectada desde diciembre de 2025. Ante esta situación, advirtió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre dicha crisis.

Una alerta desde diciembre del año pasado

Desde un inicio, Puente calificó la crisis energética que atraviesa el Perú como "la más difícil" y de manera directa reveló que no hay gas natural GNV "en las estaciones de servicio" que puedan abastacer a vehículos privados ni a los taxis. "Está muy restringido", subrayó.

En tal sentido, explicó que por órdenes de la empresa Cálidda solo se está abasteciendo a "los buses y camiones dedicados exclusivamente a GNV". Añadió que a consecuencia de la misma deflagración e interrupción del tubo de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) "también no hay GLP en las estaciones de servicio".

Reveló que se encuentra de acuerdo con que se priorice el uso del gas doméstico, pero aseguró que no habrá GLP "hasta que no se repare el ducto o llegue un buque" o en todo caso importándolo. Además, afirmó que a ello se suma una escasez de gasolina, que no tiene que ver precisamente con la rotura del gasoducto en Megantoni, en la región Cusco.

"Esta escasez empezó a originarse desde diciembre del año pasado

Noticia en desarrollo...