Reparación del gasoducto en Megantoni: Confirman que ya se ha avanzado a la mitad de los trabajos

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética que atraviesa el país por la falta de gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP) tiene como eje central la reparación del gasoducto de Camisea, afectado en el distrito de Megantoni, Cusco.

Avance de los trabajos

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que los trabajos de reparación en el kilómetro 43 del ducto registran un avance del 52 %, cumpliendo con el cronograma establecido.

Las labores se realizan de manera ininterrumpida con equipos especializados, bajo supervisión del Gobierno, que busca restablecer la operatividad en el menor tiempo posible.

#NotaDePrensa | Reparación del gasoducto de Camisea alcanza 52 % de avance



Las medidas de emergencia y el racionamiento de energía han permitido habilitar el suministro energético a 320 empresas en las últimas horas, garantizando el abastecimiento para servicios vinculados a... pic.twitter.com/LDByn7471P — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 10, 2026

Medidas de emergencia

El Ministerio de Energía y Minas lideró la quinta reunión del comité energético, donde se ratificó que el Perú cuenta con stock de combustibles como gasolinas, GLP y diésel para atender la demanda nacional. Entre las medidas adoptadas destacan:

Vale FISE de S/30 para más de 1.2 millones de familias, destinado a la compra de balones de gas doméstico.

para más de 1.2 millones de familias, destinado a la compra de balones de gas doméstico. Suspensión por dos meses del cobro de créditos a quienes financiaron la conversión de sus vehículos mediante el programa Ahorro GNV.

del cobro de créditos a quienes financiaron la conversión de sus vehículos mediante el programa Ahorro GNV. Bono de S/120 para taxistas autorizados por la ATU.

Priorización del suministro

TGP incrementó el volumen de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios y amplió la priorización del suministro hacia:

Hogares y comercios.

Unidades de transporte que operan exclusivamente con GNV.

Industrias vinculadas a salud pública y producción de alimentos.

Empresas generadoras de electricidad fuera del SEIN, previa autorización del COES.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El grifo Jevaro, ubicado en Villa El Salvador, incrementó el precio del GLP. Mototaxis y otros vehículos forman largas filas para abastecerse ante el alza del combustible.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐... pic.twitter.com/bYFmPZCcES — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

Supervisión y control

El Osinergmin intensifica la supervisión en plantas de abastecimiento y estaciones de servicio para evitar especulación y garantizar el suministro. El Indecopi fiscalizó más de 200 grifos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de normas de protección al consumidor. Además, se programaron arribos de buques con combustibles y GLP entre el 8 y el 21 de marzo, lo que permitirá reforzar el abastecimiento en el corto plazo.

El avance del 52 % en la reparación del gasoducto de Camisea representa un paso clave para superar la crisis energética que afecta a millones de peruanos. Mientras tanto, las medidas de emergencia buscan aliviar el impacto en familias y transportistas, en un contexto donde la estabilidad del suministro es vital para la economía y los servicios esenciales.