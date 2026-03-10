RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Buscan cumplir plazo

Reparación del gasoducto en Megantoni: Confirman que ya se ha avanzado a la mitad de los trabajos

Autoridades informaron que los trabajos en el ducto presentan un avance del 52 %, mientras el Gobierno asegura stock de combustibles y medidas de apoyo para familias y transportistas.

Trabajos de reparación alcanzaron un 52% de avance. (Composición Exitosa)

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética que atraviesa el país por la falta de gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP) tiene como eje central la reparación del gasoducto de Camisea, afectado en el distrito de Megantoni, Cusco.

Avance de los trabajos

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que los trabajos de reparación en el kilómetro 43 del ducto registran un avance del 52 %, cumpliendo con el cronograma establecido.

Las labores se realizan de manera ininterrumpida con equipos especializados, bajo supervisión del Gobierno, que busca restablecer la operatividad en el menor tiempo posible.

Medidas de emergencia

El Ministerio de Energía y Minas lideró la quinta reunión del comité energético, donde se ratificó que el Perú cuenta con stock de combustibles como gasolinas, GLP y diésel para atender la demanda nacional. Entre las medidas adoptadas destacan:

  • Vale FISE de S/30 para más de 1.2 millones de familias, destinado a la compra de balones de gas doméstico.
  • Suspensión por dos meses del cobro de créditos a quienes financiaron la conversión de sus vehículos mediante el programa Ahorro GNV.
  • Bono de S/120 para taxistas autorizados por la ATU.

Priorización del suministro

TGP incrementó el volumen de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios y amplió la priorización del suministro hacia:

  • Hogares y comercios.
  • Unidades de transporte que operan exclusivamente con GNV.
  • Industrias vinculadas a salud pública y producción de alimentos.
  • Empresas generadoras de electricidad fuera del SEIN, previa autorización del COES.

Supervisión y control

El Osinergmin intensifica la supervisión en plantas de abastecimiento y estaciones de servicio para evitar especulación y garantizar el suministro. El Indecopi fiscalizó más de 200 grifos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de normas de protección al consumidor. Además, se programaron arribos de buques con combustibles y GLP entre el 8 y el 21 de marzo, lo que permitirá reforzar el abastecimiento en el corto plazo.

El avance del 52 % en la reparación del gasoducto de Camisea representa un paso clave para superar la crisis energética que afecta a millones de peruanos. Mientras tanto, las medidas de emergencia buscan aliviar el impacto en familias y transportistas, en un contexto donde la estabilidad del suministro es vital para la economía y los servicios esenciales.

