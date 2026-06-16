Crisis en sector salud: largas colas y falta de atención en hospitales afectan a pacientes a nivel nacional

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Chiclayo hasta Junín, pacientes y familiares reportan una serie de problemas que dificultan el acceso oportuno a los servicios médicos.

Las denuncias incluyen largas colas, escasez de personal, retrasos en citas especializadas, fallas en equipos médicos y dificultades para acceder a tratamientos, reflejando una problemática que afecta a miles de usuarios del sistema de salud a nivel nacional.

Chiclayo: hacinamiento y falta de personal en atención temporal

Pacientes del Hospital Docente Las Mercedes denunciaron aglomeraciones y extensas colas en la clínica donde actualmente funcionan de manera temporal diversos consultorios externos. Según los usuarios, cientos de personas esperan atención en espacios reducidos, mientras la falta de personal obliga incluso a trabajadores de limpieza a orientar a los pacientes.

"Todas las especialidades están aquí en un ambiente de 5x5, es pequeñísimo y toda la gente está ahí, pero ahorita pues contando problemas de salud, pues cuántos virus pueden estar en este ambiente", indicó un paciente.

Familiares señalaron que la situación genera preocupación por las condiciones sanitarias, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que deben permanecer varias horas en ambientes congestionados.

Arequipa: pacientes esperan hasta un mes por una cita

En el Hospital Honorio Delgado Espinoza, usuarios denunciaron que los cupos para consultas médicas se agotan rápidamente, obligándolos a esperar varias semanas para acceder a una atención especializada.

Los pacientes afirman que el problema es recurrente y afecta principalmente a quienes requieren seguimiento médico constante. Además, cuestionaron la calidad del personal que da la atención a los pacientes y la orientación brindada en el área de informes, señalando dificultades para obtener información clara sobre la disponibilidad de citas.

"No hay cita, nos dicen que para el mes de junio se han acabado las citas, por ejemplo, lo que yo, lo que quiero para esa especialidad, pero para julio recién tengo que sacar", manifestó un paciente.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Pacientes denuncian largas esperas para acceder a una consulta médica en Arequipa. Usuarios del Hospital Honorio Delgado señalaron que deben esperar hasta un mes para obtener una cita.



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Comas: largas esperas incluso en emergencia

La situación también genera preocupación en el Hospital Marino Molina, donde asegurados reportan extensas colas para trámites, entrega de exámenes y consultas médicas.

Durante un recorrido por el establecimiento se constató la presencia de adultos mayores, gestantes y pacientes con diversas dolencias esperando durante horas. Algunos usuarios señalaron haber permanecido toda la noche aguardando atención en el área de emergencia, mientras otros denunciaron demoras para acceder a exámenes complementarios y citas médicas.

"A las 5 de la mañana me dijeron que iba atender el que saca ecografías y hasta ahora nada, desde las 11 de la noche pues estoy acá parada todavía, ocho horas", exclamó una de las pacientes.

Junín: falla de tomógrafo interrumpe tratamiento oncológico

En el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, una paciente con cáncer de cuello uterino denunció la paralización de su tratamiento de radioterapia debido a la inoperatividad del tomógrafo utilizado para el procedimiento.

La interrupción ocurrió cuando la paciente había completado apenas la mitad de las sesiones programadas. La familia manifestó preocupación por la falta de información sobre la fecha de reanudación del tratamiento y los posibles efectos que podría generar la suspensión temporal de la terapia.

"Fuimos y en la tarde regresé y igual nos hicieron esperar, pero después de un rato nos dijeron que no, la máquina está inoperativa", indicó la paciente.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un paciente del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro denunció la paralización de su radioterapia debido a la inoperatividad del tomógrafo, situación que pone en riesgo la continuidad de su atención médica.



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La Molina: dificultades para conseguir citas y atención telefónica

Pacientes del Hospital II Carlos Alcántara señalaron que continúan enfrentando largas colas para acceder a consultas, medicamentos y diversas especialidades médicas.

Entre las principales quejas figuran las demoras para obtener una cita y los problemas en el sistema telefónico destinado a la programación de consultas. Adultos mayores indicaron que, pese a los intentos reiterados, muchas veces no logran comunicarse con los canales habilitados para la atención

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Malestar entre los usuarios del Hospital Carlos Alcántara. Pacientes del establecimiento de salud ubicado en La Molina denunciaron demoras en la atención, aglomeraciones y un servicio médico deficiente, situación que viene afectando a cientos de... pic.twitter.com/2c1mOgbG3H — Exitosa Noticias (@exitosape) June 16, 2026

Las denuncias registradas en hospitales de diversas regiones muestran que los problemas de acceso a la salud no son casos aislados, sino una situación que se repite en distintos niveles del sistema sanitario.

La falta de personal, las demoras para obtener citas, las fallas en equipos médicos y la saturación de los servicios continúan afectando a miles de pacientes, quienes demandan respuestas inmediatas para garantizar una atención oportuna y de calidad.