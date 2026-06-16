Cachay exige diálogo con la MML por demolición de anfiteatros en Chabuca: "Voy a hacer huelga de hambre"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el cómico José Luis Cachay alzó su voz contra la demolición de los anfiteatros del parque Chabuca Granda. Asimismo, exigió una reunión con la Municipalidad de Lima para abordar la situación y advirtió que, de no ser escuchado por el alcalde, iniciará una huelga de hambre.

La drástica decisión de Cachay si no es atendido por Reggiardo

El comediante cuestionó la decisión de la comuna de ofrecer el anfiteatro de la Iglesia Santa Rosa mientras se realizan las acciones en el concurrido punto de la capital en el que diversos cómicos ambulantes trabajaban.

"No es como el del Centro de Lima, ahí la gente estará un ratito, colaborarán 1 o 2 veces para tantos comediantes que están allí es difícil. pero hoy día aunque sea mal voy a ir con el dolor que no me ha dejado dormir en toda la noche", opinó José Luis Cachay totalmente consternado.

Añadió que hoy acudirá a la Municipalidad de Lima para solicitar una reunión con el burgomaestre Renzo Reggiardo sobre lo que viene sucediendo en la alameda Chabuca Granda y de no lograrse ello tomará una drástica decisión.

"Hoy día voy a ir a la Municipalidad de Lima y si no me hace caso el señor alcalde me voy a encadenar, voy a hacer huelga de hambre y si se trata de morir ahí ¿qué voy a hacer? tengo que pedir mi espacio para trabajar", expresó José Luis Cachay.

Lametan demolición de anfiteatros de la alameda Chabuca Granda

El municipio capitalino realizó un operativo integral en la alameda Chabuca Granda, en el Centro Histórico de Lima, con el propósito de recuperar áreas de uso común y fortalecer el orden en un lugar que es recurrente frecuentado por una gran cantidad de ciudadanos.

Los equipos de la comuna procedieron con sus actividades en el control del uso del espacio y la presencia preventiva. En ese sentido, personal del área de Fsicalización y Control constató el cumplimiento de las normas vigentes y procedió a retirar ocupaciones no autorizadas en zonas destinadas a transeúntes.

Cabe señalar que producto de estas medidas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, artistas populares que usaban los anfiteatros para trabajar se vieron afectados, entre ellos los cómicos ambulantes. En ese contexto, el comediante José Luis Cachay compartió su opinión con nuestro medio.

Señaló que estos compañeros del rubro de la comicidad "nunca" lo han dejado trabajar y que prácticamente solo quieren el espacio para trabajar ellos y no otras personas. Inclusive los cuestionó por la decisión de no brindar un tiempo para que otros se ganen el pan de cada día.

"Lamentablemente ahorita estoy indignado con lo que ha hecho el señor alcalde, nos ha quitado una fuente de trabajo. A ver, ¿a él le gustaría que le quiten el programa que tiene', ¿que lo boten como alcalde?, ¿que le cierren la alcaldía? Con eso le damos de comer a nuestros hijos", aseveró.

En medio de la decisión de la Municipalidad de Lima de demoler los anfiteatros de la alameda Chabuca Granda, el comediante José Luis Cachay reveló que acudirá a la comuna para buscar reunirse con el alcalde Renzo Reggiardo y resaltó que en caso ello no se concrete realizará una huelga de hambre.