Marcha del Orgullo 2026: Municipalidad de Lima da luz verde al evento confirmando recorrido y punto de concentración

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como sucede todos los años, en junio la comunidad LGBTI+ del Perú celebra el mes del orgullo donde exige igualdad, dignidad y los derechos de este importante grupo de ciudadanos ante las autoridades. Una de las actividades más importantes de estas fechas es la ya conocida Marcha del Orgullo la cual está programada para realizarse este sábado 27 de junio en las principales calles de la capital.

Marcha del orgullo confirma recorrido y punto de concentración

A raíz de ello y desde hace varias semanas, las redes sociales de este colectivo anunciaron la ruta que recorrerá dicha manifestación, los horarios y el punto de concentración donde se reunirán previamente. Sin embargo, a pesar de la cercanía de esta fecha, no se había recibido el ok de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se pueda llevar a cabo con total normalidad.

MML se pronunció sobre Marcha del Orgullo 2026.

Por suerte, la comuna limeña finalmente dio la luz verde para que la Marcha del Orgullo LGTBI+ 2026 se realice de acuerdo a lo establecido. A través de un comunicado, el municipio señaló que habrá un plan especial de tránsito en el Cercado de Lima y en Jesús María donde tendrá lugar dicha actividad.

En primer lugar, la Municipalidad de Lima señaló que el tránsito vehicular en el Campo de Marte ubicado en la avenida La Peruanidad, será completamente cerrado ya que aquí será el punto de concentración, además de que se instalará un escenario donde dirán presentes diversas personalidades y artistas.

Luego de ello, exactamente a las 3:00 p.m., iniciará el recorrido por el óvalo Jorge Chávez, la avenida Guzmán Blanco hasta la Plaza Bolognesi, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y 28 de Julio. Luego de ello, se volverá a la avenida de La Peruanidad.

La Marcha del Orgullo moviliza a miles de personas.

Desvíos vehiculares progresivos

En el mismo comunicado, la comuna limeña dejó en claro que los cierres de estas avenidas y calles del centro histórico se irán dando de manera progresiva conforme avance la manifestación. A su vez, precisaron que habrá personal desplegado, junto a agentes de la PNP, para que pueda informar al resto de la ciudadanía las vías que estarán restringidas de manera parcial y cuales son las alternativas que puedan tomar.

"Personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de la comuna edil, junto a la Policía Nacional, aplicarán un plan de desvíos desplegados en puntos estratégicos para orientar a los conductores y público en general con el fin de facilitar rutas y garantizar la seguridad vial durante todo el evento", indicaron.

En resumen, la Municipalidad Metropolitana de Lima dio luz verde para la realización de la Marcha del Orgullo LGBTI+ el próximo sábado 27 de junio.