Cronograma de pagos ONP en febrero 2026: AQUÍ las fechas clave para cobrar tu dinero

A fines del 2025, el Gobierno aumentó la pensión máxima que reciben los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a S/1.000. En ese marco, se reveló el cronograma de pagos de pensiones correspondientes al mes de febrero del 2026.

Aumento a pensionistas ONP 2026

El 30 de diciembre de 2025 se aprobó un reajuste hasta de S/100 para determinadas pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), pero las buenas nuevas para los pensionistas no quedan ahí, ya que a través del Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se eleva el tope máximo de las pensiones hasta los S/1000.

La ONP refirió que para el caso de las pensiones de jubilación la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes y aquellos pensionistas de jubilación e invalidez que hayan consolidado su derecho a un pago definitivo a más tardar el 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, la entidad que tiene como objetivo proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida, indicó que el pago de las pensiones con el incremento correspondiente se realizará junto con el abono de febrero del 2026, debido a que la planilla del mes de enero ya se encontraba procesada.

Fechas de pago ONP en febrero 2026

En ese marco, a través de sus redes sociales, la ONP dio a conocer el cronograma oficial de pagos para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 correspondiente al mes de febrero, que se realizará de manera escalonada, según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.

Los pensionistas podrán acceder a su dinero mediante agencias bancarias del Banco de la Nación, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios, garantizando comodidad y seguridad en el proceso. A continuación te revelamos las fechas claves para cobrar tu dinero:

Apellidos paternos de la A - C: 6 de febrero.

Apellidos paternos de la D - L: 9 de febrero.

Apellidos paternos de la M - Q: 10 de febrero.

Apellidos paternos de la R - Z: 11 de febrero.

Finalmente, la ONP señaló que el impacto anual estimado de esta medida en la planilla de pensiones asciende a 311 millones de soles, monto que será financiado con cargo al presupuesto institucional de la entidad.

Es así como se reveló que las pensiones llegarían hasta los S/1000 y se pagarían a partir del 6 de febrero, de acuerdo al cronograma de pagos anunciados por el organismo público técnico y especializado adscrito al MEF.