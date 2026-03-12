Federico Salazar y Katia Condos: así fue la historia de amor que terminó tras 30 años de relación

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El fin de la relación de Federico Salazar y Katia Condos sorprendió a propios y extraños, ya que llevaban 30 años como pareja, tres hijos de por medio y una historia de amor que hizo soñar a sus seguidores, quienes pensaban que llegarían al final de sus días juntos y apoyándose el uno al otro.

La historia de amor de Federico y Katia

Federico conquistó a Katia hace tres décadas, cuando él tenía 35 años y ella apenas 27. Desde entonces se convirtieron en una pareja muy sólida, ya que supieron congeniar sus trabajos como presentador de televisión y actriz, mostrándose siempre muy cercanos.

Después de cinco años de relación llegó su primer hijo, llamado Vasco, lo que los unió aún más e hizo que su amor se fortaleciera. Tras 12 años de relación, en 2008, decidieron unir sus vidas formalmente en una ceremonia privada en Lurín, y al año siguiente tuvieron a su segunda hija.

Ambos siempre se mostraron mucha admiración. Ella indicó en varias ocasiones que admiraba su faceta como periodista, mientras él siempre destacó y resaltó la labor artística de su esposa, quien ha desarrollado diversos proyectos en cine y teatro.

Hace unos años confesaron que atravesaron una crisis y que incluso llevaron terapia de pareja, lo que habría mejorado su relación por un tiempo. Sin embargo, con el paso de los años la situación ya no habría sido sostenible y optaron por separarse definitivamente, dejando muy tristes a sus seguidores.

La separación de Federico y Katia

Mediante una publicación compartida en redes sociales, la pareja de famosos hicieron de conocimiento público que le pusieron punto final a su larga relación, decisión que fue difícil para ambos.

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre", se lee en el comunicado.

Con 18 años de matrimonio formal, la ahora expareja comparte tres hijos en común: Vasco, Tilsa y Siena. Por ello, señalaron que este se trata de "un momento sensible" para toda su familia y pidieron respeto durante este periodo.

"Agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad", finalizaron.

Aunque su historia parecía una de las más estables del espectáculo y la televisión peruana, Federico Salazar y Katia Condos decidieron tomar caminos distintos. Tras tres décadas juntos, su separación deja atrás una larga etapa marcada por familia, trabajo y momentos compartidos.