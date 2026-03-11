Transporte urbano no se suma a paro del 12 de marzo: Empresas suspenden labores por quiebra

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, informó que no se sumarán al paro nacional indefinido del 12 de marzo y advirtió que las empresas de transporte público dejarán de circular debido a que quebraron por la extorsión y alza en combustibles.

Parálisis total

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el transportista explicó que la paralización que se dará en el sector no es porque se vayan a sumar al paro convocado por los conductores de carga pesada, sino que responde a problema económicos.

"No, tengo entendido que la paralización es del sector camionero. Nosotros hemos presentado una propuesta de trabajo por la situación difícil que estamos atravesando, hemos enviado cartas a la Presidencia, al Congreso, al Ministerio de Transportes para que puedan enterarse de la difícil situación que estamos atravesando, no necesariamente pero si es importe, por la crisis del gas", indicó.

Según explicó, este problema en el sector se registra desde hace dos años, época en la que se comenzó a registrar la extorsión contra las empresas. Ello, sumado al alza en el precio de los combustibles ha golpeado gravemente la economía.

"Ya quebraron, hay empresas que han quebrado, otros que estamos en camino de quebrar en estos días a pesar de que hemos muchos esfuerzos para trabajar con el sistema financiero, con los promovedores para que nos refinancien las deudas, para se reestructuren las deudas. Incluso se ha devuelto unidades por decir que no podemos pagar y a pesar de ello, seguimos en una situación muy complicada que nos llevaría a parar nuestras labores en estos días", reveló.

¿Qué solicitan al Gobierno?

En el documento enviado al Ejecutivo los transportistas señalan que "antes de llegar a un paro no deseado" se adopte un programa extraordinario de apoyo al transporte urbano. Dentro de este estaría un subsidio temporal de manera general al transporte público, así como líneas especiales de crédito para las empresas del sector —tipo Reactiva Perú—, facilidades tributarias y financieras, y un plan efectivo contra la inseguridad que enfrente la extorsión y proteja la vida de los conductores.

"Hace dos años venimos sufriendo por estos ataques de los delincuentes, la extorsión, los asesinatos, nos ha llevado a una situación durante estos años a ir a cinco paros invocando el derecho a la vida, reclamando para que el derecho se ponga a trabajar, lamentablemente no ha funcionado", manifestó.

Es por ello que el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, advirtió una inminente paralización de las unidades debido a que las compañías quebraron, no porque se sumarán al paro del 12 de marzo.