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¡Depende de su evolución!

Napoleón Becerra falleció en accidente de tránsito: Minsa evalúa traslado de cinco heridos hacia Lima

El Ministerio de Salud evalúa el traslado de los cinco heridos del accidente de tránsito que provocó el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra.

Minsa evalúa traslado de heridos en accidente que provocó fallecimiento de Napol
Minsa evalúa traslado de heridos en accidente que provocó fallecimiento de Napol (Composición Exitosa)

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/03/2026

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El Ministerio de Salud informó del estado de salud de las cinco personas que resultaron heridas como producto del accidente de tránsito en el que falleció el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, y adelantaron que evalúan el traslado a Lima. 

Estado de heridos

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Minsa lamentó el fallecimiento del candidato y expresó sus "condolencias a su familiares, amigos y allegados en este difícil momento". 

Asimismo, informaron que dos de los heridos, de iniciales S. A. P. C. y M. H. LL. cuentan con seguro de EsSalud por lo que vienen recibiendo atención necesaria y vigilancia permanente por parte del personal de salud. En cuanto a los otro tres pacientes, de iniciales J. C. R., J. I. C. G. y C. P. S., son afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), uno de ellos fue dado de alta, mientras que los otros dos presentan un diagnóstico de policontusiones y continúan siendo evaluados ya tendidos por el personal médico. 

"El Minsa viene realizando coordinaciones con EsSalud para el posibles traslado de los pacientes desde el Hospital Regional de Ayacucho hacia Lima, en caso requieran atención especializada en un establecimiento de mayor complejidad, de acuerdo a su evolución clínica", informaron. 

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Piden traslado de heridos

En diálogo con Exitosa, Emily Silva, candidata a diputada del PTE, confirmó el deceso de Napoleón Becerra y dio a conocer que el accidente se dio cuando la comitiva viajaba desde Lima hacia Ayacucho por actividades. 

"La información que se maneja en la zona por otros compañeros que están con él, es que [el accidente] no habría sido con otro carro, si no que parece que ha sido un tema de carretera. Él iba con un vehículo particular, porque nosotros no tenemos plata para trasladarnos por avión, tenemos que hacer nuestra campaña austera, con nuestros propios recursos", informó. 

Según informó la postulante, el candidato presidencial viajaba con otros postulantes a senadores nacionales que resultaron heridos, aproximadamente 4 personas, sin embargo, no se descartó más. Todas estas personas viajaban en el vehículo que conducía Becerra

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Los lesionados están siendo trasladados a Ayacucho para que se traten sus lesiones. El accidente se habría registrado aproximadamente entre las 6 y 7 de la mañana. Lo que Emily Silva solicitó es que se evacúe a sus compañeros a Lima para que sean evaluados. 

Es por este pedido que el Minsa informa que evalúa el traslado de los heridos a Lima conforme a su evolución médica. 

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