Exintegrante de ONE DIRECTION se burla de los rumores sobre su sexualidad y BESA a un comediante

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante y compositor británico Harry Styles fue el presentador y artista invitado del programa "Saturday Night Live" emitido este pasado sábado y aprovechó el monólogo de apertura para tratar varios aspectos de su carrera.

También participó como invitado musical interpretando los temas "Dance No More" y "Coming Up Roses", incluidos en su nuevo álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally".

En su monólogo, el ex One Direction se refirió a las acusaciones de hacer "queerbaiting", este término en inglés se refiere a una estrategia en la que una persona insinúa pertenecer al colectivo LGTBIQ+ sin llegar a confirmarlo o se apropia de ella para atraer al público de este colectivo y Styles respondió a estas críticas en un discurso que se ha viralizado en redes sociales

Rompe su silencio

El cantante aprovechó su monólogo para asegurar que, desde sus inicios siempre ha sido muy comentada su forma de vestir, de expresarse y de relacionarse y, con ello, también su sexualidad.

"En ese entonces, la gente parecía prestar mucha atención a la ropa que usaba y algunos me acusaron de algo llamado 'queerbaiting'. Pero, ¿Alguna vez se les ocurrió que... tal vez no saben todo sobre mí?", afirmó, lo que motivó las risas y aplausos entre el público.

El exintegrante de la banda musical "One Direction" habló sobre besos (por el título de su nuevo álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally") y aseguró que "a veces besar puede ser genial". Además, en este monólogo también participaron otras personas del reparto del programa, como Ben Marshall, cómico y guionista del programa.

Harry Styles sorprende con un beso a Ben Marshall

Luego de rechazar a dos actrices del elenco de SNL que querían besarlo durante su monólogo, apareció el comediante Ben Marshall. Para la sorpresa del público y de los espectadores, el cantante se acercó al cómico y se besaron.}

Tras ello, Styles miró a cámara y afirmó: "Ahora esto sí que es queerbaiting", con ironía y un guiño final, tomándose con un humor estas acusaciones que ha recibido a lo largo de los años.

Harry Styles kisses Ben Marshall on SNL. pic.twitter.com/z6Ai0MuGvF — Pop Crave (@PopCrave) March 15, 2026

Su primer disco en cuatro años

El pasado 6 de marzo fue oficialmene lanzado "Kiss All the Time. Disco Occasionally", el nuevo álbum de Harry Styles después de cuatro años. Su éxito con Harry's House y las posteriores giras "Love on Tour", posiblemente reabrieron las compuertas para los artistas pop masculinos, que vuelven a abrirse camino hacia el ranking Hot 100.