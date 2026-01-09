RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Cronograma electoral

¿Te tocará ser miembro de mesa? ONPE revela FECHA de sorteo y cuánto pagará a los seleccionados

La ONPE anunció la fecha en que se realizará el sorteo para elegir a los miembros de mesa para estas Elecciones Generales 2026. Además, conoce cuánto te pagarán si eres uno de los seleccionados.

Miembros de mesa: Fecha de sorteo y pago.
Miembros de mesa: Fecha de sorteo y pago. (Andina)

09/01/2026

¡Es oficial! A solo tres meses de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la fecha en que será el sorteo con el que se elegirán a los miembros de mesa. Además, a través de su página web, reveló el monto a pagar a quienes serán seleccionados.

¿Cuándo elegirán a los miembros de mesa?

Este 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán al nuevo presidente de la República de Perú, así como a vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del Parlamento Andino en las Elecciones Generales 2026. En ese marco, surge una interrogante en la ciudadanía: ¿quiénes serán los miembros de mesa? 

Como se sabe, estas personas son clave para el funcionamiento de una mesa de sufragio. En ese marco, la ONPE reveló que en estas elecciones estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes, alegando que el número de sustitutos se ha duplicado con el objetivo de asegurar la instalación de las mesas desde las 6:00 a. m., de modo que la jornada electoral pueda iniciar a las 7:00 a. m. y desarrollarse sin contratiempos hasta las 5:00 p. m.

Asimismo, el organismo electoral constitucional autónomo dio a conocer, a través de sus redes sociales, la fecha oficial del sorteo donde se elegirán a los miembros de mesa, considerados la máxima autoridad electoral dentro del aula de votación.

  • Fecha del sorteo de miembros de mesa: 29 de enero.
  • Proceso de impugnación, apelaciones y resolución de tachas a miembros de mesa: Del 30 de enero al 13 de febrero.
  • Publicación definitiva de la lista de miembros de mesa: 18 de febrero. Asimismo, sostiene que la primera jornada de capacitación a miembros de mesa será el 29 de marzo y la segunda jornada el 5 de abril.

Cronograma electoral y fechas para elegir miembro de mesa.
Cronograma electoral y fechas para elegir miembro de mesa.

¿Cuánto te pagarán por ser miembro de mesa?

Tras culminar el sorteo, la ONPE habilitará su plataforma web donde los ciudadanos podrán consultar si fueron seleccionados como miembros de mesa o no. Solo será necesario ingresar el número de DNI en el portal.

Sin embargo, surge otra interrogante: ¿cuánto pagarán a los que son elegidos miembros de mesa? Pues bien, de acuerdo a la información proporcionada en la web de la ONPE, los seleccionados recibirán una compensación económica equivalente al 3% de una UIT, aproximadamente 160 soles. Cabe resaltar que la inasistencia sin justificación puede generar multas y sanciones administrativas establecidas de acuerdo con la legislación electoral.

Además del pago, los miembros de mesa accederán a un día de descanso remunerado, beneficio que se aplica tanto en el sector público como en el privado tras la jornada electoral.

De esta manera, la ONPE reveló la fecha del sorteo en que se elegirán a los miembros de mesa, personas esenciales para garantizar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

