Gobierno declara estado de emergencia en Pisco: PNP y Fuerzas Armadas mantendrán control de orden interno

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de José María Balcázar declaró estado de emergencia en la provincia de Pisco, departamento de Ica por un plazo de 60 días. Según el decreto correspondiente, esta medida se ejecuta con la finalidad de "mantener" el orden interno ante el incremento de inseguridad ciudadana en todo el país.

Decreto publicado en El Peruano

A través del Decreto Supremo N.° 038-2026-PCM, el cual fue publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, este sábado 14 de marzo, se oficializó esta medida. Al respecto, el Ejecutivo ha establecido restricciones y suspensiones de algunas actividades.

"Decreta: Declarar por el término de sesenta (60) días calendario, el Estado de Emergencia en la provincia de Pisco del departamento de Ica. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención", se lee en el decreto.

Dicha medida fue refrendada por la premier Denisse Miralles; el presidente José María Balcázar; el ministro de Defensa, Luis Arroyo; el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López; el ministro del Interior, Hugo Begazo; el ministro de Justicia, Luis Jiménez y por último, el ministro de Transportes, Aldo Prieto.

Es así que, el estado de emergencia durará 60 días calendario y el control del orden interno estará a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en determinadas zonas de intervención.

Restricciones durante emergencia

Cabe mencionar que, se aplicará la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

"Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. (...) Las actividades que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin necesidad de permiso previo", especifican.

Además, se declaró en Sesión Permanente al al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Ica, al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de la provincia de Pisco, así como al Comando y los Comités mencionados en el decreto.

Como parte de las medidas adoptadas durante la emergencia en Pisco, se ordenó que personal que participe en patrullaje u operativos no utilicen equipos de comunicación de uso personal en aquellas diligencias, las cuales son comunicadas con carácter de reservado.

En conclusión, la PNP en conjunto con las Fuerzas Armadas realizarán el control territorial en zonas críticas determinadas con base en mapa del delito, en el marco del estado de emergencia declarado en Pisco, Ica.