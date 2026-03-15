MTC aprueba Rutas Provisionales seguras para transporte público contra el sicariato: Lineamientos 2026

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Nuevas medidas para proteger a transportistas! El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó dos resoluciones directorales que establecen el Plan de Rutas Provisionales para el transporte público terrestre frente a la creciente ola de criminalidad.

Rutas temporales seguras para proteger transportistas y pasajeros

Una de las medidas se publicó en la Resolución Directoral N° 0009-2026-MTC/18 en el Diario El Peruano, tras aprobarse los Lineamientos Técnicos para la elaboración, implementación y ejecución de este nuevo plan.

Esto permitirá establecer rutas temporales seguras y eficientes en determinadas zonas de alto riesgo delictivo o situaciones que impidan el normal tránsito, como bloqueos o amenazas a los operadores del transporte.

El plan busca evitar la paralización del servicio de transporte público y de mercancías en caso de situaciones de riesgo, así como proteger la integridad de conductores, trabajadores y pasajeros.

Para el diseño de las rutas provisionales seguras y eficientes, se establecen los lineamientos de criterios técnicos y operativos, en coordinación entre instituciones para aprobar y aplicar estas medidas.

Asimismo, mediante la Resolución Directoral N° 0010-2026-MTC/18, se aprobaron lineamientos técnicos, estándares mínimos y procedimientos para la evaluación y certificación de rutas seguras en el transporte público.

En complementariedad con la anterior, esta normativa permitirá identificar y certificar aquellas rutas que cumplan con condiciones adecuadas de seguridad operativa, contribuyendo a proteger a transportistas y pasajeros.

Los lineamientos establecen criterios técnicos y estándares mínimos de seguridad que deben cumplir las rutas y procedimientos para evaluar las mismas.

Además, se ordenan mecanismos para certificar oficialmente las rutas seguridad e indicadores para medir cuántas rutas cuentan con medidas de seguridad implementadas respecto al total de rutas operativas.

Estas dos resoluciones se enmarcan en la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias para enfrentar delitos como la extorsión y sicariato en el sector transporte.

Aseguran financiamiento por S/ 600 millones para Nueva Carretera Central

Días atrás, el MTC garantizó la suma de S/ 600 millones para iniciar obras de la Nueva Carretera Central en el próximo mes de junio. La vía busca mejorar la conectividad entre Lima y la sierra central tras años de espera.

El financiamiento está previsto para junio de este año, cuando se iniciará con la construcción preliminar del Túnel Pariachi, un componente clave de la Nueva Carretera Central.

Este Túnel y sus accesos cuentan con un presupuesto optimizado de S/ 2537 millones y, para el año fiscal 2026, requiere un financiamiento de S/ 600 millones, de los cuales S/ 190 millones ya son considerados en la Ley de Presupuesto 2026.