¿Eres beneficiario del bono de S/500?: Consulta AQUÍ si recibirás el pago en 2026

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció una nueva convocatoria del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio económico destinado a apoyar a familias que perdieron sus casas debido a las intensas lluvias registradas en varias regiones del país.

En esta oportunidad, 82 familias recibirán un bono de S/500 mensuales para alquilar una vivienda segura, una medida que busca brindar una solución inmediata a quienes se quedaron sin hogar tras los daños ocasionados por los fenómenos climáticos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 077-2026-VIVIENDA. Según el sector, el objetivo es garantizar que las familias damnificadas puedan contar con un espacio temporal donde vivir mientras se recuperan de la emergencia.

¿Por qué se cobra el subsidio?

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) es un apoyo económico que entrega el Estado a familias que perdieron sus viviendas o cuyos hogares quedaron inhabitables tras un desastre natural.

El subsidio consiste en S/500 mensuales destinados al alquiler de una vivienda temporal que cuente con condiciones seguras y servicios básicos. Este apoyo puede entregarse hasta por un máximo de 24 meses, dependiendo de la situación de cada familia afectada.

El programa busca evitar que los damnificados permanezcan en zonas de riesgo o sin un lugar adecuado para vivir, mientras las autoridades avanzan con procesos de recuperación o reconstrucción en las zonas afectadas por las lluvias.

¿Quiénes serán beneficiados del bono?

En esta convocatoria se otorgarán 82 bonos a familias damnificadas de seis regiones del país, donde las precipitaciones provocaron daños graves en viviendas.

La distribución del subsidio será la siguiente:

22 bonos en Cajamarca

14 bonos en Cusco

4 bonos en Junín

14 bonos en Lambayeque

20 bonos en Puno

8 bonos en San Martín

Las familias incluidas en la lista corresponden a viviendas que fueron declaradas colapsadas o inhabitables tras evaluaciones realizadas por las autoridades locales y el Ministerio de Vivienda.

¿Cómo acceder al Bono BAE?

Para acceder al subsidio, las familias deben estar incluidas en el empadronamiento oficial de damnificados realizado por los municipios y validado por el Ministerio de Vivienda.

Posteriormente, el sector publica la lista de potenciales beneficiarios en sus canales oficiales y en las municipalidades correspondientes. Tras la verificación de los datos, los hogares seleccionados pueden firmar un contrato de alquiler y comenzar a recibir el bono mensual.

Con este apoyo, el Gobierno busca brindar una alternativa de vivienda temporal a las familias afectadas por desastres naturales, especialmente durante la temporada de lluvias que cada año impacta diversas regiones del Perú.