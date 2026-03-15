GLP en crisis: SPGL asegura que abastecimiento del combustible tardará algunas semanas

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sociedad Peruana de Gas Licuado advirtió que el abastecimiento del GLP aún puede tardar algunas semanas debido a que durante los 14 días de la crisis del GNV la producción del combustible se vio interrumpida.

Restablecimiento progresivo

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, el gremio informó las razones por las que en algunos grifos aún no hay GLP y en los que hay el precio es alto.

Entre las explicaciones señaló que el sistema de abastecimiento del combustible se encuentra en proceso de recuperación progresiva luego de la deflagración registrada por la ruptura del ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú de Camisea.

"Si bien el ducto afectado ya fue reparado y el flujo de líquido de gas natural empieza a restablecerse gradualmente, la normalización completa del abastecimiento no es inmediata. Durante aproximadamente 14 días la producción nacional de GLP —que abastecer cerca del 70% del mercado— se vio interrumpida, lo que obligó al sistema energético a operar con inventarios almacenados", indican.

Asimismo, dieron a conocer que como resultado de lo sucedido los inventarios del sistema se redujeron hasta nivele "mínimos operativos". Por esa razón, la reposición de inventarios y la estabilización del sistema logístico requerirán algunas semanas, todo depende de los ciclos de abastecimiento internos, así como la llegada de nuevos embarques de importación.

"En ese contexto, la SPGL considera importante que se mantengan temporalmente las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para facilitar la reposición de inventarios y evitar presiones en la distribución y en los precios mientras el sistema termina de estabilizarse", exhortaron.

Como se recuerda, más de 7 millones de hogares utilizan para cocinar el GLP, cerca de 700 mil vehículos operan con GLP, así como miles de comercios y servicios dependen de este combustible para sus actividades.

Gobierno condena alza de precios de GLP

El Energía y Minas anunció que ordenó la agilización de la distribución del GLP, que se encuentra escaseando en distintos grifos de Lima.

"Asimismo, hemos dictado medidas para agilizar la distribución de GLP, facilitando la recuperación y reposición rápida de sus inventarios, en beneficio de la población", agregó el Minem.

Asimismo, el Ejecutivo subrayó que "el alza irracional de precios no tiene fundamento" y que "la especulación y el acaparamiento de productos son sancionados por ley". En ese sentido, advirtió que se está fortaleciendo la fiscalización junto con Osinergmin e Indecopi en todo el país, para intentar sancionar y frenar el aprovechamiento de algunas empresas frente a la crisis energética.

Es ante ello que la Sociedad Peruana de Gas Licuado advirtió que el abastecimiento del GLP tardará unas semanas en restituirse y volver a la normalidad.