Golpe al crimen en Lima: Caen más de 10 bandas criminales y 160 delincuentes en operativos de la PNP

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Lima bajo fuego! En las últimas 24 horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó múltiples operativos en tres distritos de Lima Metropolitana, logrando con éxito la captura de 19 bandas criminales y la detención de 160 personas detenidas.

Caen numerosas bandas criminales en Lima Metropolitana

En el marco del estado de emergencia vigente y en línea con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, los efectivos policiales pusieron en marcha el control territorial en la capital, aplicando inteligencia operativa en las zonas más críticas.

Del total de detenidos, 23 poseían requisitoria judicial vigente. Asimismo, los operativos permitieron incautar 11 armas de fuego.

De esta forma la PNP asestó duros golpes al microtráfico de drogas, decomisando un total de 7037 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), además de dos kilos de la misma sustancia a granel. Todas estas, destinadas al consumo local y a la microcomercialización.

En el asentamiento humano Alto Perú, en Chorrillos, se dio uno de los golpes más significativos: agentes policiales desarticularon a la banda criminal "Los Sonámbulos del Alto Perú", dedicada al tráfico ilícito de drogas.

En este distrito de Lima Sur, cuatro sujetos fueron detenidos: Alexander Bahamonde alias 'Indio', ciudadano extranjero Diego Maduro alias 'Chamo', incautándoles ocho paquetes de PBC, con el peso total de dos kilogramos.

Decomisan más de 7 mil envoltorios de pasta básica de cocaína durante operativos en Lima.

Además, se decomisó 858 ketes listos para su comercialización y una pistola Glock con la serie erradicada.

En simultáneo, el Escuadrón Verde del Grupo Terna asestó otro golpe en el distrito de SMP, en Lima Norte, con la captura de dos integrantes de la banda criminal "Los Zorrillos de José Granda", identificados como Jeyson Chamorro alias 'Peluza' y Alexander Bellodas alias 'Popeye'.

Finalmente, en Villa María del Triunfo (VMT), personal de la Divisón de Orden Público y Seguridad (Divopus) Sur 3 interceptó a la presunta banda "Los Gallinazos del Skate Park" durante un patrullaje motorizado en la avenida Unión.

Los detenidos, James Lozano y Jean Ruiz, fueron sorprendidos con 100 envoltorios de PBC.

Decomisan más de 600 kilos de cocaína en Satipo

Este sábado, efectivos de la PNP detuvieron una camioneta pickup con tres sujetos a bordo. Tras detectar movimientos sospechosos, se inició un enfrentamiento que terminó con dos detenidos y uno fallecido producto de un impacto de bala.

Los agentes aseguraron que estos sujetos pertenecen a la organización criminal 'Nueva Generación' que operarían en esta zona de Pangoa.

Al interior del vehículo, se encontró más de 600 ladrillos de cocaína que pesaban un total de 638 kilos. Además, se encontró en su poder una cacerina de arma de fuego y una granada de guerra.