Terror en San Martín de Porres: Promotor de eventos es asesinado al salir de local de conciertos

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un tercer crimen en menos de 12 horas se registró en nuestra capital. Sujetos asesinaron a un productor de eventos cuando salía de un local donde había organizado un concierto, en San Martín de Porres.

Lo atacan fuera de local de eventos

La víctima fue identificada como Jhon Leyva, un conocido productor de eventos en el medio artístico que trabajaba con reconocidas figuras musicales. El crimen se registró a las 5:00 a. m. en los exteriores de un local en una presentación que había iniciado a las 11:00 p. m. del 14 de marzo, cuando había salido para tomar un descanso en su vehículo.

La unidad era vigilada por uno de sus miembros de seguridad personal con el que contaba, pues el hombre había denunciado ser víctima de extorsión en 2024.

En los exteriores fue ultimado por sujetos que descendieron de un vehículo plateado para disparar hasta en ocho oportunidades para posteriormente huir con rumbo desconocido. Los proyectiles impactaron contra el vehículo, la propia víctima y hasta contra el portón del local donde habían cientos de personas.

Aún con vida, la gente intentó ayudarlo y trasladarlo hasta el Hospital Sergio Bernales de Collique, en donde debido a sus heridas terminó por perder la vida.

Denunció ser extorsionado

En 2024, el promotor de eventos denunció ser víctima de extorsión, pues los delincuentes le exigían 30 mil soles. En aquel entonces ya era muy conocido por trabajar con Dina Paucar, Sonia Morales, entre otros.

A través de mensajes, los criminales enviaban las amenazas mientras el hombre trabajaba en eventos de todo el Perú. En aquel entonces le exigían el gran monto al ver que organizaba el aniversario de Dina Paucar.

"Mayormente en Trujillo son este tipo de amenazas que se recibe semanalmente se puede decir, que si no colaboramos con 20 mil, 30 mil, 10 mil, vana atentar contra el evento o van a atentar contra lo artistas", había declarado.

En aquel entonces pagó pensando que lo dejarían de amenazar, sin embargo, continuaron con los mensajes extorsivos. Según relató la mafia sería de Trujillo, pues con otros promotores se dieron cuenta que los números de contacto coincidían.

Tras dos años de haber realizado estas denuncias públicamente, Jhon Leyva fue asesinado en San Martín de Porres, tras salir de un evento en el que participaba.