MIDAGRI aprobará próximamente el reglamento del Plan de Cultivo y Riego para planificar la siembra de arroz y otros cultivos a nivel nacional

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante una reunión de trabajo realizada en la ciudad de Jaén, región Cajamarca, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, anunció que el sector aprobará el reglamento del Plan de Cultivo y Riego para planificar a nivel nacional la siembra de arroz y otros cultivos anuales.

El ministro indicó que este instrumento contribuirá a organizar la producción agrícola y evitar distorsiones en el mercado. "Próximamente se aprobará el reglamento que permitirá establecer parámetros para ordenar el cultivo del arroz y otros cultivos anuales", explicó.

Asimismo, destacó que la producción nacional de arroz ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Indicó que el volumen pasó de 2,97 millones de toneladas en la campaña 2016-2017 a 3,5 millones de toneladas en la campaña 2024-2025, y se proyecta que en la campaña 2025-2026 se registren un incremento adicional de 50 mil toneladas.

Midagri aprobará próximamente el reglamento del Plan de Cultivo y Riego.

En ese contexto, recordó que el Gobierno actualizó la franja de precios mediante el Decreto Supremo N.° 338-2025-EF, que elevó el arancel adicional a las importaciones hasta casi 200 dólares por tonelada.

De manera complementaria, el sector viene impulsando mecanismos para mejorar la comercialización del producto. Entre ellas destaca la iniciativa "Maratón del Arroz", orientada a facilitar la comercialización del producto sin intermediarios.

"Conectaremos directamente a los productores con trabajadores de entidades públicas y privadas, eliminando intermediarios", señaló.

Explicó además que este mecanismo se implementará a través de Agromercado y Agro Rural, facilitando nuevos espacios de comercialización.

Finalmente, el ministerio viene coordinando con comedores populares y ollas comunes para promover la venta directa y ampliar los canales de comercialización. Estas acciones forman parte del trabajo que viene impulsando el MIDAGRI para fortalecer el desarrollo agrario y mejorar las condiciones de vida de los productores de la agricultura familiar.