¡Confirmado! Anuncian PENSIÓN máxima de S/1000 desde el 1 de enero 2026: ¿Quiénes se verán beneficiados?

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 30 de diciembre, el gobierno de José Jerí anunció una serie de cambios en favor de los millones de jubilados de la Ley 19990 y del Sistema Nacional de Pensiones. Para comenzar, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el incremento en la pensión máxima del régimen 19990 que ahora se estableció en S/1000 soles.

Anteriormente, el monto más alto era de 893 soles lo cual cambia gracias a esta norma que ya fue publicada en el diario oficial El Peruano. Eso sí, esta modificación solo beneficiará a quienes cuenten con el periodo mínimo de 20 años de aporte y derecho a pensión mínima al cierre de este 2025. El incremento se hará válido desde enero del 2026.

Pensión máxima para régimen 19990 será de S/1000

Para el resto de jubilados que no hayan completado las dos décadas de aporte, no habrá aumento ya que a inicios de este 2025 ya habían recibido un incremento de S/50. Otra de las noticias positivas para los pensionistas es que a partir del siguiente año el monto mínimo a cobrar será de 600 soles.

"A) El monto de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones al que se refiere el Decreto Ley N° 19990 queda establecido según el siguiente detalle: La pensión mínima de jubilación y de invalidez queda fijada en 600 soles", se indica.

MEF aprueba aumento para pensionistas de la ley 19990.

Aumento de 100 soles para el SNP

En esa misma línea, el Ministerio de Economía y Finanzas también aprobó el aumento de 100 nuevos soles para los beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones bajo el régimen 19990. Este se dará a partir del 1 de enero del 2026 y beneficiará a quienes no hayan recibido aumento alguno en lo que va del año. De lo contrario, el incremento será proporcional hasta alcanzar el monto de 100 soles.

"Si previamente se hubiera otorgado un incremento de pensión en aplicación del literal a) de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.° 32123, el presente reajuste comprenderá únicamente el diferencial necesario para completar el monto total de S/ 100.00 (cien y 00/100 soles)", indica el decreto.

En resumen, el gobierno anunció el incremento de las pensiones para los jubilados y pensionistas bajo la Ley 19990 el cual será de 100 nuevos soles a partir de enero del 2026. A su vez, se estableció que la pensión máxima ahora será de 1000 soles y la mínima se estableció en 600.