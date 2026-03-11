¡A juntar AGUA desde YA! Corte del servicio el 13 de marzo: Lista de distritos afectados

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Toma tus precauciones! Estos son los distritos de Lima Metropolitana que se quedarán sin agua el 13 de marzo, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

¿Por qué será el corte de agua el viernes?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que el corte de agua el viernes 13 de marzo en distintos puntos de la capital se ejecutará por trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras.

En ese marco, se dio a conocer algunas recomendaciones por la restricción temporal del servicio para aminorar el impacto de no contar con agua en los hogares, entre ellos el almacenamiento del recurso hídrico desde ya en recipientes limpios.

Interrupción del servicio en Chorrillos

Áreas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4::30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4::30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Sin agua en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Lo Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Lo Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Motivo: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2. Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: AV.9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

AV.9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Santa Anita y La Molina

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

de La Molina: Todo el distrito. Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Ate / San Luis y San Borja

Áreas afectadas de Ate : Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. Zonas sin agua en San Luis - San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

En Los Olivos

Áreas afectadas: APV América, APV La Esperanza, APV Los Olivos, APV Resid. Los Olivos, APV Suiza Peruana, Asoc. Viv. Los Tulipanes, Asoc. Parques de Villa Sol, Urb. Parques de Villa Sol, Urb. Peregrinos del Señor, Urb. El Tumbo, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa Sol II, III y IV etapa, Urb. Villa Sol IV etapa 12°, Programa de Viv. Los Olivos.

APV América, APV La Esperanza, APV Los Olivos, APV Resid. Los Olivos, APV Suiza Peruana, Asoc. Viv. Los Tulipanes, Asoc. Parques de Villa Sol, Urb. Parques de Villa Sol, Urb. Peregrinos del Señor, Urb. El Tumbo, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa Sol II, III y IV etapa, Urb. Villa Sol IV etapa 12°, Programa de Viv. Los Olivos. Horario de corte: Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Es así como Sedapal reportó, a través de sus redes sociales, que ejecutará una nueva jornada de corte del servicio de agua potable en distritos de Lima este viernes 13 de marzo.