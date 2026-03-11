RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Interrupción del servicio

¡A juntar AGUA desde YA! Corte del servicio el 13 de marzo: Lista de distritos afectados

Sedapal confirma un nuevo corte del servicio de agua potable programado para el viernes 13 de marzo. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida.

Corte de agua 13 de marzo.
Corte de agua 13 de marzo. (IA / Exitosa)

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/03/2026

¡Toma tus precauciones! Estos son los distritos de Lima Metropolitana que se quedarán sin agua el 13 de marzo, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

¿Por qué será el corte de agua el viernes?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que el corte de agua el viernes 13 de marzo en distintos puntos de la capital se ejecutará por trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras.

En ese marco, se dio a conocer algunas recomendaciones por la restricción temporal del servicio para aminorar el impacto de no contar con agua en los hogares, entre ellos el almacenamiento del recurso hídrico desde ya en recipientes limpios.

Interrupción del servicio en Chorrillos

  • Áreas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. 
  • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4::30 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Sin agua en Santiago de Surco

  • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. 
  • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Lo Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.
  • Motivo: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.
  • Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

  • Áreas afectadas: AV.9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
  • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Santa Anita y La Molina

  • Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.
  • Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
  • Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Ate / San Luis y San Borja

  • Áreas afectadas de Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.
  • Zonas sin agua en San Luis - San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.
  • Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

En Los Olivos

  • Áreas afectadas: APV América, APV La Esperanza, APV Los Olivos, APV Resid. Los Olivos, APV Suiza Peruana, Asoc. Viv. Los Tulipanes, Asoc. Parques de Villa Sol, Urb. Parques de Villa Sol, Urb. Peregrinos del Señor, Urb. El Tumbo, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa Sol II, III y IV etapa, Urb. Villa Sol IV etapa 12°, Programa de Viv. Los Olivos.
  • Horario de corte: Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Es así como Sedapal reportó, a través de sus redes sociales, que ejecutará una nueva jornada de corte del servicio de agua potable en distritos de Lima este viernes 13 de marzo. 

