Alianza Lima alista amistoso internacional en el estadio Alejandro Villanueva por parón FIFA

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya mueve sus fichas pensando en el próximo parón FIFA y tendría prácticamente listo un amistoso internacional en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro blanquiazul se mediría ante Palestino de Chile en un duelo que todavía espera ser oficializado con la firma correspondiente.

Alianza Lima vs. Palestino

Según informó el periodista Kevin Pacheco en el programa AL L1MITE, el conjunto victoriano tiene bastante avanzada la organización de un partido de preparación frente al elenco chileno. El compromiso se disputaría en Matute y solo faltaría completar la formalización para que quede confirmado.

🎙️@kevin23pacheco: "Del 24 de setiembre al 4 de octubre se hará la mini pretemporada de Alianza en Cieneguilla. Habrá 2 amistosos, uno será contra Palestino y el otro será internacional o local".



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"Alianza hará una pequeña pretemporada en Cieneguilla. El comando técnico tiene planificado jugar dos amistosos. Uno está bastante avanzado para el miércoles 30 de septiembre, solamente falta firmar, pero será en Matute con Palestino de Chile", señaló el periodista.

De concretarse, Pablo Guede tendrá la posibilidad de probar a sus dirigidos frente a un rival extranjero y mantenerlos en competencia durante las semanas en las que no habrá partidos oficiales de la Liga 1. Además, el encuentro podría servir para darle minutos a los futbolistas que necesiten mayor continuidad.

La planificación contempla que el plantel permanezca concentrado en Cieneguilla desde el 24 de septiembre hasta el 4 de octubre. Durante ese periodo, el comando técnico buscará aprovechar cada jornada para trabajar aspectos del funcionamiento colectivo y realizar los ajustes necesarios.

Alianza tendría segundo amistoso

El duelo contra Palestino no sería la única prueba que tiene en mente Alianza Lima para este receso. La planificación también contempla un segundo amistoso para el domingo 4 de octubre, aunque por ahora el rival no está definido.

De acuerdo con lo explicado por Kevin Pacheco, este segundo encuentro podría disputarse ante un equipo internacional o uno del ámbito local. La intención, al igual que con el choque frente a Palestino, es que se juegue en Matute y sirva para cerrar la denominada minipretemporada.

"El otro todavía no lo confirman si es un rival internacional o local, pero la idea es jugarlo el domingo 4 de octubre. Entonces, con esos dos amistosos en Matute, cerrar la minipretemporada", añadió.

Este plan llega luego de que Alianza Lima volviera a celebrar en el Torneo Clausura con una victoria por 2-0 sobre ADT en Matute. El resultado permitió al equipo alcanzar los 16 puntos y recuperar sensaciones positivas antes de la pausa.

Así, Alianza Lima alista un amistoso internacional ante Palestino de Chile en el estadio Alejandro Villanueva para el miércoles 30 de septiembre, aunque el compromiso todavía debe ser formalizado.