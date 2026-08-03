Pensión 65 inició pago de S/350: requisitos y cómo cobrar la subvención económica

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te toca cobrar ya? Pensión 65 inició el pago de S/350 desde el lunes 3 de agosto. Conoce cuáles son los requisitos para formar parte del programa social y cobrar la subvención económica bimestral. Serán más de 800 mil adultos mayores beneficiarios a nivel nacional.

Pago de Pensión 65 inició el 3 de agosto: Esto se sabe

Durante su primer mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el pasado 28 de julio, Keiko Fujimori anunció que su Gobierno buscará duplicar el monto de la subvención económica que reciben los adultos mayores en situación de vulnerabilidad a través del programa Pensión 65.

De concretarse esta medida, el beneficio pasaría de los actuales S/350 bimestrales a S/700 cada dos meses, lo que representaría un incremento significativo para los adultos mayores que forman parte de este programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Sin embargo, mientras el Gobierno evalúa la implementación de este anuncio, los beneficiarios deberán tener en cuenta que el próximo pago todavía se realizará bajo el monto vigente. De acuerdo al Midis, desde el 3 de agosto, más de 824 mil adultos mayores podrán cobrar los S/350 a nivel nacional.

Pensión 65: ¿Cómo saber si eres beneficiario?

El sector liderado actualmente por la ministra Maritza Canales Martínez, revela que los adultos mayores que forman parte de la Pensión 65 podrán cobrar su subvención bimestral de S/350, que corresponde al periodo julio-agosto, en cualquier agente corresponsal, cajeros Multired o agencias del Banco de la Nación.

Asimismo, la ministra del Midis precisó que más de 700 mil usuarios retiran el monto con una tarjeta de débito del Banco de la Nación, evitando que se trasladen a otras localidad y adquieran sus insumos de primera necesidad de manera inmediata.

Para saber si eres uno de los beneficiarios del pago de Pensión 65, se pone a disposición la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la opción "Infórmate aquí". Digita el número del DNI del adulto mayor. Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla. Haz clic en "Buscar".

Aplicativo Yachaq brinda información sobre pago de Pensión 65.

Requisitos para ser afiliado a Pensión 65

La plataforma también brinda información sobre los requisitos para solicitar la afiliación al programa de Pensión 65 y te permite absolver todas las dudas que tengas sobre esta subvención. La información no solo se encuentra disponible en español, sino también en quechua y aimara. Algunos de los requerimientos son:

Tener 65 años o más.

Contar con DNI.

Encontrarse en condición de pobreza extrema según la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Consulta tu clasificación a través de este ENLACE.

según la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Consulta tu clasificación a través de este ENLACE. No ser pensionistas ni recibir subvenciones de EsSalud.

de EsSalud. Presentar declaración jurada, con datos personales incluyendo el número de DNI.

De esta manera, el pago del padrón IV (julio-agosto) inició el lunes 3 de agosto, según precisó el Midis a través de sus redes sociales. Serán más de 800 mil adultos mayores que podrán cobrar la subvención de S/350 de Pensión 65.