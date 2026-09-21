'China Polo': dictan 15 días de detención preliminar contra los dos presuntos implicados en crimen de Susy Aponte

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar contra los dos presuntos implicados en el crimen de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido el último fin de semana en Caraz.

Acción judicial en el asesinato de Susy Aponte Polo

Como parte de las decisiones que se vienen tomando en el marco del asesinato de la comunicadora Susy Aponte, conocida como 'China Polo', el Ministerio Público informó está mañana de la detención preliminar contra los dos sujetos investigados por el presunto sicariato en agravio de la citada mujer de prensa.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas determinó que el plazo de la medida judicial se establezca en el plazo de 15 días contra las personas identificadas como Luis Obispo y Ronald Toro.

Además, se indica que en dicho periodo se asegurará la presencia de los sospechosos del hecho de sangre al finalizar sus detenciones en flagrancia. Ello luego de cumplirse con las diligencias de recojo de evidencias en la escena del crimen, la visualización de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia, tomar las declaraciones de testigos y agraviados por impacto de bala, el reconocimiento médico-legal de los mismos, entre otros.

Cabe señalar que, Obispo Díaz señalado es sindicado como el presunto autor de los disparos que arrebataron la vida a la 'China Polo'. Por otro lado, se señala que Toro Artila habría realizado las coordinaciones que terminaron con la vida de Aponte Polo desde Lima.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) logró que se dicte detención preliminar judicial por 15 días contra Luis Obispo y Ronald Toro, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte, ocurrido en Caraz,... pic.twitter.com/BqXDFECIL4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 21, 2026

La captura de los implicados en el asesinato de la 'China Polo'

Luego de que se registre el asesinato de Susy Aponte Polo, más conocida como 'China Polo', candidata al Gobierno Regional de Áncash, en las inmediaciones del mercado de Caraz, efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron al presunto autor del ataque contra la también periodista: Luis Obispo Díaz.

Tras su intervención el extranjero se puso a disposición de las autoridades competentes para la continuidad de las diligencias correspondientes para aclarar el crimen contra la mujer de prensa.

Un día después, efectivos de la Policía Nacional gracias información de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y en coordinación con la comisaría de Surco, intervinieron a Ronald José Toro Artila, de 29 años, también de nacionalidad venezolana

Es así que, el Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar contra los dos presuntos implicados en el crimen de Susy Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', suscitado en las inmediaciones del mercado de Caraz, en Áncash.