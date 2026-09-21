Comisión de Constitución debatirá facultades legislativas este 28 de septiembre: "Vamos a sesionar sobre el tema"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego que el Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori presentara el pedido de facultades legislativas en el que abarca los parámetros necesarios para ejercer su mandato, el miembro de la Comisión de Constitución y diputado por Ahora Nación, César Muedas confirmó que la mesa directiva debatirá el 28 de septiembre el tema.

Sesión de facultades legislativas será el próximo lunes 28

En diálogo con Exitosa, César Muedas, miembro de la Comisión de Constitución y diputado por Ahora Nación, confirmó que el lunes 28 de septiembre su grupo de trabajo debatirá sobre las facultades legislativas solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori.

"Estamos en semana de representación. Sin embargo, el lunes 28 se tiene la convocatoria de acuerdo al plazo que se estaba comentando para deliberar y dictaminar este tema de las facultades legislativas", explicó el miembro de la Comisión de Constitución.

Asimismo, César Muedas señaló que, la mesa directiva de la Comisión de Constitución no se encuentra en semana de representación, debido a que sus integrantes han solicitado las dispensas correspondientes para atender el trabajo legislativo pendiente.

No obstante, las comisiones han continuado con sus actividades y han contado con la presencia de algunos ministros, hasta el momento.

"La mesa directiva de la Comisión de Constitución no están en semana de representación, han pedido las dispensas correspondientes a raíz del trabajo que se tiene que desarrollar", afirmó César Muedas.

Teniendo en cuenta ese contexto, se informó que la mesa directiva se constituirá en sesión este lunes, donde se prevé que se delibere sobre las facultades solicitadas.

"Sin embargo, las comisiones, se ha tenido la presencia de algunos ministros, entonces consideramos que esta semana de representación que viene trabajando la mesa directiva, vamos a nosotros constituirnos el lunes en sesión y ahí seguramente se va a deliberar las facultades", señaló.

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