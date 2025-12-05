¡Cuidado! Oleajes anómalos se registrarán en toda la costa hasta el 11 de diciembre

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Alerta en las playas! La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú advirtió que se espera la aparición de oleajes anómalos en toda la costa peruana. Conoce cuándo y donde afectará este fenómeno y toma tus precauciones.

Oleajes anómalos durante cinco días

El aviso de la Marina de Guerra detalla que el periodo de oleajes comprenderá desde el sábado 6 hasta el miércoles 11 de diciembre, lapso en el que se prevé la presencia de oleaje de ligera a fuerte intensidad a lo largo de todo el litoral peruano.

Según el pronóstico, el litoral norte registrará oleaje ligero desde la tarde del 6 de diciembre, el cual aumentará a moderado en la madrugada del domingo 7 y volverá a condiciones ligeras en la noche del lunes 8.

Cierra de 89 puertos marítimos por oleajes anómalos en costa peruana

En la costa central, el tramo entre Salaverry y Pisco registraría oleaje ligero desde la madrugada del lunes 8, aumentando a moderado en la madrugada del martes 9 y retornando a condiciones ligeras la madrugada del miércoles 10.

En la zona que va de Pisco a San Juan de Marcona, también se espera oleaje ligero el miércoles 10, pero durante la tarde.

Finalmente, el litoral sur solo experimentará oleaje ligero durante la tarde del miércoles 10 de diciembre.

¿Qué tipo de oleajes anómalos existen?

Un oleaje anómalo se manifiesta cuando la energía de las olas aumenta de forma inusual y llega con mayor intensidad a las zonas costeras. Estos son los niveles:

Oleaje ligero: las olas alcanzan hasta un 50% más de altura respecto a sus condiciones habituales.

las olas alcanzan hasta un 50% más de altura respecto a sus condiciones habituales. Oleaje moderado: las olas pueden duplicar su altura normal.

las olas pueden duplicar su altura normal. Oleaje fuerte: las olas llegan a medir entre dos y tres veces más de lo habitual.

las olas llegan a medir entre dos y tres veces más de lo habitual. Oleaje muy fuerte: las olas superan tres veces su altura promedio.

Medidas de prevención

Frente al aviso de oleajes anómalos en la costa, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades regionales y locales a orientar a la ciudadanía para evitar accidentes y minimizar posibles daños personales o materiales.

Además, la entidad recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, asegurar las embarcaciones o trasladar las de menor tamaño a tierra firme. También advirtió que se deben evitar las actividades deportivas y recreativas en el mar, así como los campamentos cercanos a la playa, mientras dure el periodo de oleaje.

Según la Dihidronav de la Marina de Guerra del Perú, oleajes anómalos se registrarán en toda la costa del 6 hasta el 11 de diciembre.