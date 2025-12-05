¡Increíble! Así cayó una líder criminal mientras se teñía el cabello: "Déjame que me quite las mechas del pelo"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer sorprendió a todos con su inesperada reacción al ser detenida por la policía mientras se realizaba un tratamiento capilar. Mayra Solórzano, sindicada como líder de una organización criminal, pidió a las autoridades que le permitan retirarse las "mechas" antes del arresto.

Inesperada captura de una presunta líder criminal

Lo que parecía ser un apacible momento en una peluquería, se convirtió en un inesperado operativo policial. De acuerdo a medios internacionales como 'Clarín', tras más de un año de investigación, Mayra Solórzano, señalada por la Justicia argentina como la líder de una peligrosa organización de entraderas (modalidad de robo en la que un ladrón asalta a una persona mientras ingresa a su propiedad) en el oeste del conurbano bonaerense, fue detenida mientras tenía la tintura puesta y el cabello a medio teñir.

Según las autoridades, la mujer, de 37 años, fue detenida como resultado de varias semanas de seguimiento y reconocimiento de patrones de movimiento por parte de la División de Inteligencia Criminal. La presunta criminal estaba prófuga desde hacía más de un año y era buscada por su presunta participación en al menos ocho robos a viviendas, uno de ellos a un familiar del fiscal federal Sergio Mola.

"Durante los robos todos los integrantes tenían roles establecidos. Había autos apostados en las diferentes puntas de las casas como campanas, estaban los que entraban en la casa y un policia ´oreja´ que les avisaba si habían llamado al 911 para alertar sobre el robo", explicó a Clarín un investigador policial.

Así fue la inesperada detención en Argentina

Se detalló que la detención se logró gracias a una pista inesperada. El avance del caso llegó tras un análisis del teléfono que los investigadores habían identificado como perteneciente a Solorzano. Allí se percataron de una cita agendada para una sesión de decoloración.

Rápidamente, de acuerdo, al video difundido en redes sociales y que rápidamente se volvió viral por lo inusual de la situación, se aprecia a tres agentes policiales ingresando al local mientras Solórzano conversa con la estilista. Además, dentro del establecimiento había otra oficial que se hizo pasar por clienta.

Al percatarse del hecho y que estaba en aprietos, Solorzano solo alcanzó a decir: "Déjame que me saque las mechas del pelo". No obtuvo respuesta: fue esposada de inmediato.

DETUVIERON A LA JEFA DE UNA BANDA DE ENTRADERAS MIENTRAS SE TEÑÍA EL PELO



La DDI de La Matanza arrestó a Mayra Solorzano, prófuga hace un año y acusada de liderar ocho entraderas. La policía sabía que iba a estar en una peluquería al menos 2 o 3 horas y allí la arrestaron. Al... pic.twitter.com/MDmYg6ttQp — Clarín (@clarincom) December 4, 2025

Detenida y arrestada: ¡Cayó 'La Mayra'!

Los agentes procedieron a esposarla sin resistencia, resguardando el área para evitar riesgos y retirándola del negocio bajo protocolos estándar. Fuentes policiales de Argentina detallaron que la mujer también era conocida como 'La Mayra' y mantenía una estructura de operadores encargados de distribuir sustancias, cobrar cuotas ilegales y coordinar movimientos dentro de la zona oeste de Buenos Aires.

Ahora deberá responder ante la justicia de su país por los delitos que se le imputan. Es así como este hecho ha generado gran impacto a nivel internacional. Pues se trataría de una inesperada captura de una presunta líder criminal en una peluquería.