Cecilia Tait sobre presidente del COP: "Va a tener que responder ante el mundo por este fiasco de los Bolivarianos"

Los Juegos Bolivarianos Deportivos 2025 se vienen realizando entre Lima y Ayacucho desde el sábado 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Pero mientras las pruebas se siguen dando en cada una de las sedes, diversas falencias han sido denuncias por los deportistas dejando en clara evidencia la molestia con la organización de este evento.

Cecilia Tait pide al presidente del COP responder

Las críticas apuntan principalmente contra el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Mayari. Por ello, Exitosa conversó con la medallista olímpica y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Cecilia Tait para conocer sus sensaciones sobre estos lamentables hechos.

La integrante de la generación dorada del voleibol dejó en claro que días atrás envió un petitorio para que se respondan todos los cuestionamientos que se han dado acerca de la falta de pagos de hoteles para las delegaciones y otras irregularidades. Sin embargo, la deportista arremetió contra Mayari calificando los actuales Juegos Bolivarianos como un completo fiasco.

"Como miembro del Comité Ejecutivo del COP estoy pidiendo que me responda todo este petitorio y si dice que no tiene nada que esconder, que responda. Va tener que responder ante el mundo por el fiasco de los Bolivarianos. El éxito que tuvimos en el 2019, lo apagó con esta organización", indicó.

A su vez, pidió a las autoridades dejar de lado sus diferencias y pensar en los deportistas que están haciendo un gran esfuerzo para representar a sus respectivos países.

Kimberly García ganó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025.

"Yo creo que los rencores, el egoísmo y no pensar en el deportistas, como ellos no han jugado ni boliche. Mira quienes son los dirigentes, no tiene idea el sacrificio que se hace para obtener una medalla, pero si se paran para la foto", añadió.

Ha tomado decisiones unilaterales

Siguiendo con esa línea, Tait aseguró que Manyari ha tomado decisiones de manera unilateral por lo que hizo un llamado al Comité Olímpico Peruano a pronunciarse sobre esta polémica. Eso sí, la exvoleibolista dejó en claro que no acusa a nadie ya que solo está pidiendo que se aclaren algunos puntos.

"Yo no estoy acusando, yo estoy denunciando que no quiere responder a un petitorio que ya se le ha venido preguntando. ¿Por qué no responden? ¿Por qué no salen a cambiar la situación. Yo creo que el comité ejecutivo del COP en pleno tiene que salir a hablar porque él ha tomado decisiones unilaterales, sin convocarlos", finalizó.

De esta manera, Cecilia Tait calificó de fiasco la organización de los Juegos Bolivarianos 2025 y responsabilizó al presidente del COP, Renzo Manyari.