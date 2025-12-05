Cuidado con el frío: Senamhi advierte descenso de la temperatura nocturna para este fin de semana largo

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que Lima Metropolitana amaneciera con una fuerte llovizna, este viernes 5 de diciembre, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se encargaron de confirmar la continuación de esta tendencia para los próximos días.

Lamentablemente, para los intereses de miles de viajeros que pensaban hacer turismo interno durante este nuevo fin de semana largo a nivel nacional, las condiciones climáticas no serán las idóneas hasta el miércoles 10 de diciembre. En la siguiente nota, te explicamos las regiones en alerta para que tomes las precauciones del caso si vives en ellas o si estaban pensando en visitarlas.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera el descenso de las temperaturas nocturnas en gran parte de la costa peruana, entre el sábado 6 y el miércoles 10 de diciembre, debido a la presencia de aguas frías frente a esta región y al ingreso de vientos del sur, factores que favorecerán un incremento de la nubosidad matinal, así como condiciones más frías en el ambiente.

En ese sentido, crecerá la sensación de frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana en los distritos ubicados cerca del litoral, específicamente entre Piura e Ica. No obstante, en los distritos alejados del mar no se descarta la ocurrencia de brillo solar hacia el mediodía.

Frente a esta situación, se prevén temperaturas nocturnas entre 14 °C y 17 °C para Piura, 14 °C y 16 °C en Lambayeque, entre 14 °C y 16 °C en La Libertad, entre 15 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 16 °C en Lima, y entre 12°C y 16° C para Ica. En tanto, en Lima Metropolitana, se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 17 °C.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde el Senamhi recomiendan a la población de los departamentos alertados a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.