Congreso da plazo de 15 días para investigación contra Pedro Castillo: Subcomisión estará a cargo

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Castillo y dos de sus exministros serán investigados en el marco de la Denuncia Constitucional 645 presentada contra ellos. Este viernes 5 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó fijar el plazo máximo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

SAC investigará a Pedro Castillo y exministros

La Comisión Permanente aprobó la medida con 13 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones durante la sesión conducida por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

La denuncia constitucional, presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, también involucra al exministro del Interior, Dimitri Nicolás Senmache Artola y al exministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue.

Los tres denunciados son acusados del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

"Se habría designado a dos miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial, Roberto Burgos del Carpio y Arturo Antonio Giles Ferrer, de manera irregular al no cumplir con el proceso establecido en las normas que regulan la designación, ya que no se habría realizado la evaluación de méritos", señala el informe.

Según el Portal del Congreso, durante la misma sesión, pasaron al archivo cinco denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Entre ellas, se encuentran la Denuncia 644, presentada por Delia Espinoza contra el congresista Alejandro Soto Reyes; y la Denuncia 650, presentada por Irma Mariela Cayo Sánchez y Jorge Luis Otoya Villalva contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de su Gobierno.

Castillo criticó a jueces por condenarlo a prisión

Pedro Castillo reapareció públicamente sobre la mañana de este jueves 4 de diciembre durante la última audiencia del juicio oral que se le sigue por el delito de rebelión.

En este último encuentro, el expresidente escuchó la sentencia completa que recibió días atrás la cual lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

Castillo Terrones indicó que las prisiones provisionales son sinónimo de injusticia, aunque también aseguró que fue un honor conocer a los magistrados al frente de su caso.

"En una de las audiencias mencioné que la provisionalidad en el país es sinónimo de injusticia. Esta es la última audiencia y para mi es un honor haberlos conocido como magistrados. Todos los días se ha leído un artículo del código penal por la cual se quiso demostrar lo que el 7 de diciembre del 2022 se quería decir al país y lo que sucedió con Pedro Castillo", inició.

La Comisión Permanente aprobó otorgar hasta 15 días hábiles a la SAC para investigar la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y dos de sus exministros.