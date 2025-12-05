¡Atención, jubilados! ONP paga pensiones y 'grati' desde HOY, 5 de diciembre: Conoce AQUÍ todos los detalles

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Más de 770 mil jubilados beneficiados! El abono mensual para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) empieza este viernes, 5 de diciembre, acompañado del depósito de la pensión adicional por fin de año. Conoce aquí las fechas clave para el cobro de la ONP.

Pago de gratificación y pensiones ONP

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) sigue buscando la forma de velar por la ciudadanía y garantizar el correcto funcionamiento de los regímenes y seguros previsionales.

Asimismo, esta institución pública descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realiza campañas para seguir protegiendo económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida en el país. En ese marco, reveló las fechas clave para que miles de jubilados puedan acceder a sus pensiones y gratificaciones en el Banco de la Nación.

En esta oportunidad, 643,590 pensionistas del régimen general recibirán, además de su pensión habitual, una pensión adicional equivalente a su pago mensual, conocida como la 'grati', que se entrega automáticamente dos veces al año: en julio y diciembre, dirigido a quienes han aportado por más de 20 años en el Sistema Nacional de Pensiones (DL 19990).

Cronograma de pagos ONP

Además, se reveló que alrededor de 26,141 pensionistas del régimen general recibirán el beneficio de manera fraccionada, pues su gratificación se distribuye mes a mes. Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura y sin necesidad de intermediarios.

Cabe destacar que la 'grati' no corresponde a pensionistas con pensiones proporcionales, conforme al DS N° 282-2021-EF. Tras esa acotación, te revelamos el cronograma de pagos ONP para pensionistas del DL 19990 que inicia desde este viernes, 5 de diciembre, de acuerdo a la inicial de tu apellido:

Viernes 5 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre A y C.

Miércoles 10 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre D y L.

Jueves 11 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre M y Q.

Viernes 12 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre R y Z.

Otros regímenes

El lunes 15 de diciembre recibirán su depósito los 66,648 pensionistas de los regímenes, 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

De otro lado, la ONP recuerda a los usuarios que deben tomar las medidas necesarias para proteger su dinero en estas fiestas por fin de año, como evitando retirar grandes sumas y protegiendo su información personal.

Es así como la ONP reportó que desde hoy, viernes 5 hasta el lunes 15 de diciembre, se abonarán las pensiones y gratificaciones de 772,487 asegurados a nivel nacional.