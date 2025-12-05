La Victoria: Denuncian que mafias de parqueos en Gamarra roban maceteros en el Damero B del emporio comercial

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gamarra se alista para recibir a miles de personas en esta época navideña por lo que sus principales dirigentes buscan ordenar las calles para mayor comodidad de sus usuarios. Por ello, en la zona de Damero B la Asociación Empresarial Gamarra Perú colocó una serie de maceteros para evitar que autos se estacionen sin autorización y que vendedores ambulantes impidan el paso.

Mafias de parqueos roban maceteros en Damero B de Gamarra

Sin embargo, las mafias de parqueos que operan en dicho punto de La Victoria se robaron alrededor de seis de estos macetas gigantes las cuales están valorizados en 3 mil soles cada una. Los sujetos se hicieron pasar por trabajadores de la municipalidad y con ayuda de un montacarga retiraron estos articulo decorativo.

Por ello, Exitosa acudió hasta el emporio comercial para conversar con la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, quien denunció el robo de estos maceteros y que además ha recibido mensajes amenazantes por parte de estas mafias.

"Hacemos esta denuncia pública para conocimiento de las autoridades y también para mandarle un mensaje a estos delincuentes por más que digan que no vamos a pasar de diciembre. Estamos recibiendo amenazas de que él y yo no pasamos de diciembre porque hemos decidido meternos con su negocio", indicó.

Ganan miles de soles diarios

De acuerdo a su versión, estos sujetos estarían ganado miles de soles con este negocio ilícito por lo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para garantizar el orden en todo Gamarra. Por suerte, Saldaña saludó que agentes del serenazgo de La Victoria y de la Policía Nacional del Perú patrullen la zona supervisando que se cumpla la ley.

"Las macetas impiden que estacionen carros y que pongan ambulantes atrás y delante de los carros. Por cada cajón, recaudan alrededor de 50 soles diarios por casi 8 mil carros, imagínense cuanto dinero diario había. Todo ese dinero iba a las mafias por ello queremos llamar a las autoridades para que hagan algo", agregó.

La dirigenta también agregó que un integrante de su comité ha sido víctima de amenazas por mensajes de WhatsApp e incluso de manera presencial. Ambos asentaron la denuncia correspondiente por lo que exigen la inmediata captura de los cabecillas e integrantes de esta banda.

De esta manera, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, denunció el robo de maceteros en la zona de Damero B de Gamarra por parte de mafias de parqueos que operan en el lugar.