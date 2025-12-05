LAP sobre cobro de TUUA de transferencia en Aeropuerto Jorge Chávez: "Consideramos que no tendrá un impacto"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 5 de diciembre, el MTC se reunió con el gremio de aerolíneas AETAI y la concesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), con el objetivo de evaluar soluciones al cobro de la TUUA de Transferencia a vuelos con conexión internacional, con inicio programado para este domingo 7 de diciembre.

"Los hubs más grandes del mundo aplican esta tarifa"

Un día antes, la AETAI emitió un comunicado advirtiendo los riesgos críticos que conllevaría este cobro a los pasajeros que visiten el Perú mediante estas conexiones, como la disminución de viajeros y, por lo tanto, la afectación de la competitividad del país.

Tras la reunión, el CEO de LAP, Juan José Salmón, dialogó con Exitosa y contraargumentó estas afirmaciones señalando que los vuelos no disminuirían, pues solo se trata de conexiones en el hub limeño para luego dirigirse al país de destino. Sostuvo que "los hubs más grandes del mundo" aplican esta tarifa única.

"El argumento de las aerolíneas es que esto le quita competitividad a los vuelos que puedan partir, por ejemplo, desde Buenos Aires directo hacia Miami. Nosotros pensamos que en los hubs grandes del mundo, los hubs europeos, americanos, se cobra siempre una tarifa para pasajeros en conexión", manifestó.

Gerente general de LAP no considera que el país se vea afectado por cobro de la TUUA.

Como ejemplo, Salmón citó el caso de EE.UU.: un pasajero proveniente de Buenos Aires y que se dirige al país norteamericano con conexión en Lima. Según afirmó, esta persona deberá pagar de 80 a 90 dólares aproximadamente "por el uso de la infraestructura portuaria en Estados Unidos".

"Es la manera en cómo los aeropuertos recobran las inversiones a través de tarifas a los pasajeros. Entonces, consideramos que no debiera tener un impacto", sostuvo.

Reconoce que deben ir con cautela

Pese a las advertencias previas de la AETAI y de gremios de turismo en el Perú, el gerente general de Lima Airport Partners subrayó que, en este nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, se han asegurado de establecer una infraestructura que "es, por sí misma, lo suficientemente eficiente como para seguir atrayendo a esos pasajeros".

Sin embargo, reconoce que la implementación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) representa una nueva medida que se deberá ir evaluando con el pasar del tiempo.

"Como también conversamos en la última reunión con el ministerio, es algo que tenemos que ir observando. Veamos el impacto y, según eso, vamos decidiendo qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que calibrar", finalizó.

