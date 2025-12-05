"Registro de Infieles" constituye una difusión ilegítima de datos personales, según el Ministerio de Justicia

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el último viral en redes sobre un "portal de infieles", desde la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), advirtieron que al ingresar a esta plataforma se está vulnerando el derecho fundamental a la protección de datos, regulado por la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

La entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuestionó al sitio web denominado "Registro Público de Infidelidad en el Perú", debido a que publica información personal de miles de personas sin su consentimiento.

Exposición a datos personales

Tras realizar una serie de indagaciones, la ANPD detectó que el sitio web contiene más de 10 000 reportes de ciudadanos, donde se puede ingresar nombres, apellidos, edad, género, ubicación y testimonios, incluso adjuntando archivos PDF como supuesta "evidencia". Este accionar convertido en viral, "afecta la imagen, reputación y privacidad de las personas involucradas", menciona la institución.

Asimismo, identificó que la plataforma exige el pago de S/ 3.00 para eliminar el nombre de una persona del listado. Este cobro se realiza mediante un código QR que redirige a un monedero electrónico (Yape), figurando el nombre del titular, el de una persona natural. Del mismo modo, verificó que el administrador del sitio utiliza un número de WhatsApp para coordinar la eliminación de datos.

"Condicionar el retiro de información personal a un pago podría constituye un delito, como extorsión, así como tratamiento ilegítimo de datos personales", señala la entidad.

Caso será puesto al Ministerio Público

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales puntualiza que su función es supervisar, fiscalizar y sancionar el uso indebido de datos personales, así como proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y coordinar con otras entidades cuando se detectan posibles delitos.

En ese sentido, informó que está llevando a cabo las acciones correspondientes y pondrá los hechos de naturaleza penal en conocimiento del Ministerio Público para determinar responsabilidades que correspondan.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía a no ingresar ni compartir datos personales de terceros en sitios web no confiables; no realizar pagos derivados de este tratamiento ilegítimo y denunciar a las autoridades competentes la comisión de cualquier delito informático derivado de la Ley 30096. Así como, no compartir el contenido que se ha ingresado a dicha web, puesto que la acción puede constituir violencia digital.

Finalmente, los ciudadanos que requieran información sobre cómo proteger sus datos personales, pueden escribir al correo [email protected].