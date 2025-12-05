Ofrecen BONO de S/6,300: Verifica AQUÍ cómo acceder y el motivo detrás de este beneficio económico

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Llegó diciembre y con ello buenas noticias que beneficiarán a miles de familias. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) brindó detalles del bono adicional de S/6,300 que ofrecen y que se suma al Bono del Buen Pagador Tradicional.

MVCS ofrecen bono adicional de S/6,300

En este mes, el último del año, muchas personas buscan la mejor forma de seguir ahorrando para conseguir su casa soñada y tener un lugar donde poder vivir al lado de sus seres queridos. Pues bien, en ese marco, se lanzó un anuncio que les podría ayudar a lograr ese pedido: se trata del bono adicional de S/6,300, conocido como Bono del Buen Pagador Sostenible o Bono Mivivienda Verde.

De acuerdo al MVCS, este beneficio se suma al Bono del Buen Pagador Tradicional para quienes acceden al Crédito Mivivienda, elevando el subsidio total que puede llegar hasta S/33,700. Ten en cuenta que la entrega de este subsidio es aplicable únicamente a inmuebles certificados como sostenibles por el Fondo Mivivienda y que se encuentren dentro de la escala establecida del BBP Sostenible.

La entidad liderada actualmente por el ministro Wilder Sifuentes también precisa que, además del subsidio, las viviendas verdes ayudan a reducir los recibos de agua y luz. Estas unidades cuentan con iluminación LED, terma a gas natural, sanitarios y griferías ahorradoras, medidores independizados, ecotecnologías y materiales eficientes.

"Las viviendas verdes permiten que más familias accedan a hogares de calidad, con un ahorro real en sus consumos mensuales. Este beneficio representa un impulso concreto para promover ciudades sostenibles y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna", señaló el MVCS.

¿Cómo acceder al bono Mivivienda Verde?

Para acceder a una vivienda verde y elegir entre los proyectos disponibles y solicitar el Crédito Mivivienda con el Bono Verde, los interesados deben tener en cuenta primero estos requisitos anunciados por el Ministerio de Vivienda:

Ser mayores de edad.

Pasar una evaluación financiera.

Contar con una cuota inicial mínima desde el 7.5% del valor del inmueble deseado.

del valor del inmueble deseado. No tener otra vivienda en todo el país.

No haber recibido apoyo habitacional del Estado.

Bono para adquirir viviendas ecoamigables

Finalmente, el ministerio reportó que desde marzo del 2015 hasta octubre de este año, Mivivienda Verde ha otorgado 49,692 créditos verdes, registrando desembolsos por 8,785 millones de soles.

Asimismo, en caso desees mayor información sobre el tema, el MVCS les recuerda que, a través del Fondo Mivivienda, pueden descubrir los proyectos certificados: visitando la Vitrina Inmobiliaria en jirón Camaná 199.

Es así que el Ministerio de Vivienda dio detalles del bono adicional de S/6,300 que se suma al Bono del Buen Pagador Tradicional, aumentando el subsidio total hasta S/33.700 para quienes accedan al Crédito Mivivienda.