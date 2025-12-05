Congreso oficializa inhabilitación por 10 años de la exfiscal de la nación Delia Espinoza

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República oficializó la inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años a la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela, así como la formación de la causa penal en su contra por presuntamente haber cometido una serie de delitos durante sus funciones.

A través de la publicación de las resoluciones legislativas N.º 007-2025-2026-CR y 008-2025-2026-CR, este viernes 5 de diciembre, en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal suprema pasó al margen del sector público, argumentando que dicha decisión corresponde a una "persecución política" en su contra.

El #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita por 10 años, para el ejercicio de la función pública, a la fiscal suprema Delia Espinoza por infracción constitucional. pic.twitter.com/7Lk7tGpNj4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 3, 2025

Motivo de la suspensión de la administración pública

El procedimiento comenzó con la formulación de la Denuncia Constitucional 528, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, quienes acusaban a la extitular del Ministerio Público de haber incurrido en los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.

El informe final que recomendaba su inhabilitación fue aprobado en el Pleno el 3 de diciembre. Desde el Legislativo han sostenido en todo momento que Espinoza Valenzuela incurrió a la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, por la publicación y elaboración del reglamento de la Ley 32130, la cual fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

Sobre este hecho, el Congreso la responsabiliza de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024.

No obstante, la defensa de la ahora suspendida fiscal suprema, alega que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.

¿Qué dice a su suspensión?

Sobre la decisión que adoptó el Legislativo, Delia Espinoza la consideró como "un galardón" dentro de su línea de tiempo profesional. En conferencia de prensa, aseveró "no temer" a nada, ni mucho menos le genera sensaciones negativas, por el contrario, mencionó, que esta experiencia le "da más fuerza".

"Lo de ayer, para mí, es un galardón. A mí no me deprime, no me entristece, no me van a ver por ahí esconderme en mi casa. No, al contrario, me da más fuerzas", comentó ante los medios de comunicación presentes.

Asimismo, afirmó que su suspensión de toda actividad en el sector público configura el control que tendría el Parlamento hacia la Fiscalía de la Nación, además de considerarla totalmente inconstitucional.

"Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado, ¿en qué sentido? como lo dije ayer en mi alocución en el Congreso: si se me está juzgando o se me está llevando ante un Pleno del Congreso por un hecho que materialmente no he cometido , eso significa un mensaje directo, en principio a todos los fiscales titulares y no titulares, para que se sometan, para que tengan miedo", puntualizó.

Finalmente, su defensa no descartó a recurrir internacionales para levantar las inhabilitaciones, al considerarlas que han vulnerado sus derechos fundamentales.