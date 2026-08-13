Perú vs. Argentina EN VIVO por los playoffs del puesto 9 al 16 del Mundial de Vóley Sub-17: horario y dónde ver el duelo

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección femenina de vóley fue derrotada por su simalar de Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17, sin embargo, tendrá la opción de disputar los playoffs del puesto 9 al 16 del certamen, que se viene desarrollando en Chile, ante la escuadra de Argentina. En la siguiente nota te brindaremos mayores detalles de este duelo.

Perú vs. Argentina en el Mundial de Vóley Sub-17: así llegan las selecciones

Las 'matadorcitas' no pudieron lograr la hazaña de avanzar a cuartos de final del torneo mundial debido a que se encontró con un combinado italiano muy sólido en ataque y defensa que terminó por vencer al equipo nacional 3 sets a 0 con parciales 25-13, 25-11 y 25-13.

Por su parte, la selección de Argentina también tuvo un resultado adverso ante Estados Unidos que terminó llevándose el triunfo con un contundente 3-0 y con parciales 25-15, 25-23 y 25-15.

Si bien ninguno de los dos equipos continúa en carrera por el campeonato, el formato del evento deportivo contempla una serie de encuentros adicionales. Es por ello que, tras los malos resultados obtenidos, peruanas y argentinas tendrán la oportunidad de cerrar su participación con la finalidad de poder ocupar una buena ubicación entre las posiciones 9 y 16.

Perú vs. Argentina en el Mundial de Vóley Sub-17: este es el horario del partido

Hay que mencionar que el Perú vs, Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17 se encuentra programado para desarrollarse este viernes, 14 de agosto, desde las 10:00 a.m. ye tendrá como escenario Santiago de Chile. Ambas selecciones se verán las caras en una instancia de reclasificación en la que se definirá su posición entre el noveno y el decimo puesto de la justa mundialista juvenil.

Perú vs. Argentina en el Mundial de Vóley Sub-17: ¿dónde se puede ver el partido?

El encuentro entre la Blanquirroja y la Albiceleste se podrá disfrutar a través de la señal de Latina Televisión que es el canal oficial del vóley en el país. Además, los aficionados e hinchas de ambas selecciones contarán con la opción de presenciar el duelo a través del canal de YouTube de Volleyball World.

Luego de que sean eliminadas en los octavos de final por Italia y Estados Unidos, respectivamente, Perú y Argentina se enfrentarán mañana viernes, 14 de agosto, por los playoffs del puesto 9 al 16. El encuentro se encuentra programado a desarrollarse desde las 10:00 a.m. y podrá verse a través de la señal de Latina Televisión.