Daniel Urresti afirma que limeños rechazan a RLA nuevamente en la Alcaldía: "Esta semana es decisiva"

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, participó recientemente de una caravana recorriendo calles del distrito de Comas. Durante su actividad, el político brindó declaraciones para Exitosa, donde analizó su posición en las encuestas y lanzó sus críticas contra Rafael López Aliaga.

El postulante y ex Ministro del Interior se refirió al alto nivel de indecisión que todavía mantiene el electorado capitalino. Evaluando los últimos sondeos de opinión, el candidato afirmó que un gran número de ciudadanos de la capital que aún no tiene decidido por quien vota.

"Lo que yo he podido apreciar de las encuestas es que el setenta y cinco por ciento no quiere que Rafael López Aliaga sea alcalde de Lima y que hay cerca de un cincuenta por ciento que aún no define su voto.", sostuvo Daniel Urresti, candidato por el partido político Podemos Perú.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, se pronunció sobre la contienda electoral por el sillón municipal y afirmó que los ciudadanos no respaldarían un nuevo periodo de Rafael López Aliaga. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) September 27, 2026

Críticas por inasistencia al debate

El candidato aseguró de manera categórica que el setenta y cinco por ciento no quiere que Rafael López Aliaga sea alcalde de Lima. Asimismo, aprovechó este diálogo para cuestionar duramente la inasistencia de su principal rival al último debate electoral.

Sobre esta polémica y notoria ausencia en el último debate municipal, el postulante fue enfático al criticar el comportamiento constante que exhibe su contendor mediante diversas plataformas digitales.

"Es una pena porque él, en TikTok y en sus redes, se muestra pues como un 'bravucón' insultando a todo el mundo, pero cuando se trata de ir al debate, se porta como una 'bebita'. Nunca va", aseveró el candidato Urresti.

Promesas de seguridad

Por otro lado, el político abordó directamente sus principales iniciativas enfocadas en combatir la delincuencia urbana. Aseguró que muchos ciudadanos considera que sus propuestas "son las mejores"

"Definitivamente, en seguridad ya todo el mundo sabe que mis propuestas son las mejores, ahora lo que quiero que sepan es que mi gestión también va a ser excelente. Tengo toda la experiencia para hacer una buena gestión y hacer las obras que necesita Lima.", aseguró el candidato.

Finalmente, el aspirante respaldó estas afirmaciones recordando su amplia trayectoria ocupando diversos cargos importantes dentro del aparato estatal peruano. "Tengo toda la experiencia para hacer una buena gestión y hacer las obras que necesita Lima", concluyó el candidato, reiterando su compromiso de ejecutar los proyectos de infraestructura pendientes.