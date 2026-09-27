Teme por su vida: Jaime Bayly cancela su participación en la FIL Trujillo por miedo a la inseguridad

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La organización de la Feria Internacional del Libro de Trujillo confirmó que el reconocido escritor peruano Jaime Bayly no asistirá al evento cultural. La cita se desarrollará del 26 de septiembre al 8 de octubre, organizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo en alianza con la editorial limeña Speedwagon.

El alcalde trujillano Mario Reyna había anunciado la participación del autor para elevar la calidad de la feria y "volver a poner a Trujillo en los ojos de todo el país y del extranjero". La autoridad edil sustentó dicho anuncio tras criticar la gestión de ediciones anteriores, asegurando que previamente hubo eventos que no eran de calidad.

Incertidumbre sobre la llegada del escritor

Durante semanas, el público dudaba sobre la llegada del novelista. Dicha incertidumbre creció porque en su canal de YouTube jamás mencionó su viaje a La Libertad. Además, el escritor peruano declaró públicamente que prefería no regresar al Perú debido a que no se sentía cómodo durante sus estadías en la ciudad de Lima.

Sin embargo, los voceros de la comuna y la editorial mostraron como evidencia una fotografía del autor junto al escritor Charlie Becerra durante una firma de libros. En una entrevista para el podcast Libros y Buen Viento, el propio Becerra reveló que viajaron hasta Buenos Aires para reunirse directamente con Bayly y acordar una fecha.

Durante las reuniones, el invitado expresó preocupación por la situación de seguridad en la localidad norteña. Frente a sus inquietudes, aseguraron que coordinarían un plan logístico para resguardar su integridad física. Sin embargo, la organización de la feria nunca difundió oficialmente las fechas exactas para la posible presentación.

Inseguridad urbana y cartelera cultural confirmada

Un violento suceso registrado cerca de la avenida Húsares, a pocas cuadras de la Plaza de Armas, provocó que el novelista declinara finalmente la propuesta. Al respecto, el vocero Charlie Becerra admitió que el incremento de la violencia local resultó ser un factor determinante en la declinación, señalando: "No exclusivamente, pero sí siento que fue un hecho crucial".

A pesar de la cancelación de su figura principal, los organizadores reafirmaron que la cita literaria mantendrá su nutrida programación. El programa cultural presentará diversas actividades en sus fechas programadas del 26 de septiembre al 8 de octubre.

Entre los invitados confirmados destacan el popular actor de Patacláun Carlos Carlín, el reconocido presentador de Cinescape Bruno Pinasco y el director cinematográfico Bruno Ascenzo.