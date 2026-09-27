ONPE fija fecha de entrega del material electoral en Lima y Callao para las elecciones regionales y municipales: conoce aquí cuándo llegarán

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó la fecha de entrega del material electoral para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

Es importante recordar que, el organismo electoral culminó ayer, sábado 26 de septiembre, la distribución del material electoral hacia 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), ubicadas al interior del país.

¿Cuándo se distribuirá el material electoral en Lima Metropolitana y Callao?

Teniendo en cuenta los incidentes durante la realización de la primera vuelta presidencial en abril último, donde el material electoral no llegó en el tiempo previsto a los locales de votación de la capital, la ONPE ya tiene definidas las fechas de entrega de los insumos que usarán los miembros de mesa y electores en exactamente una semana.

De acuerdo con los señalado por la ONPE, en el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la entrega del equipamiento se realizará desde las 10:00 p. m. del viernes 2 de octubre, con la participación de 250 unidades de transporte.

Entre los insumos electorales que se entregarán figuran cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También manuales de instrucciones para miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas de votación, ánforas electorales y el material electoral de contingencia.

Además de la carga mencionada, se distribuirán aproximadamente 6 000 plantillas Braille, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Por cada local de votación se distribuirá, como mínimo, dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga.

MTPE establece beneficios para los trabajadores que serán miembros de mesa

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Decreto Supremo N.º 014-2026-TR, oficializó las medidas labores en favor de los ciudadanos que serán miembros de mesa.

Con referente a los beneficios que tendrán los trabajadores del sector público y privado, recibirán un día de descanso remunerado con carácter no compensable, el cual se hace efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de elección.

Para acceder a esta gracia, es obligatorio haber culminado el proceso de capacitación de la ONPE. Asimismo, la oportunidad del descanso dentro de dicho periodo es fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador; a falta de acuerdo, el empleador determina la fecha.

Por su parte, los ciudadanos que serán miembros de mesa, pero sin haber culminado las jornadas de capacitación o que aceptaron el cargo de manera voluntaria ante la ausencia de los miembros titulares y/o suplentes, recibirán un día de descanso remunerado compensable, a gozarse el lunes 5 de octubre.

Finalmente, los trabajadores de los sectores público y privado que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto, están facultados a no laborar los días viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre. En ese sentido, los días laborables están sujetos a compensación.