Aprueban NUEVAS FECHAS DE PAGO de pensiones de la ONP y de otros regímenes: entérate el cronograma

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), oficializó la modificatoria del cronograma de pagos de las remuneraciones y pensiones en la administración pública correspondientes al Decreto Ley Nº 19990, financiadas con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Cabe precisar que, dicha disposición se enmarca en la Resolución Viceministerial Nº 0011-2026-EF/11.01, publicada la noche del sábado 26 de septiembre en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Nuevo cronograma establecido para el pago de pensiones

Según el dispositivo, el subsidio económico está destinado a 791 036 asegurados a nivel nacional, quienes podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados.

Con referente a los días de pago establecidos, las nuevas fechas son del viernes 2 al miércoles 7 de octubre , según la inicial del apellido paterno. En ese sentido, te mencionamos cuándo cobrarás tu pensión.

A - C: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre D - L: lunes 5 de octubre

lunes 5 de octubre M - Q: martes 6 de octubre

martes 6 de octubre R - Z: miércoles 7 de octubre

Asimismo, el miércoles 14 de octubre recibirán su depósito los 75 157 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Del mismo modo, los depósitos se realizarán en cuentas bancarias, cajeros automáticos, agentes autorizados y ventanillas del Banco de la Nación, a nivel nacional.

📢 ¡Atención, pensionistas!



Más de 790 mil pensionistas de la ONP cobrarán desde el 2 de octubre.



Los depósitos se realizarán de manera escalonada del 2 al 14 de octubre. Consulta el cronograma oficial según la primera letra de tu primer apellido y planifica tu cobro con... pic.twitter.com/Hbh2ws9XK7 — ONP Oficial (@onp_oficial) September 27, 2026

Datos a tener en cuenta:

Puedes descargar e imprimir tu constancia de pago de pensión del mes ingresando a https://onpvirtual.pe, dentro de la sección "Cobro pensión", elige y haz clic en la opción "Quiero ver mis constancias de pago".

Del mismo modo, ingresa tu tipo y número del Documento Nacional de Identidad y tu clave virtual. En el menú selecciona "ver mis constancias de pago". También puedes solicitar tu constancia de pago de manera presencial en los Centros de Atención de la ONP.

Siguiendo esa línea, la ONP da a conocer sus canales de atención para consultas, en el que los usuarios pueden comunicarse a través de la plataforma "ONP Te escucha", marcando el (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

En resumen, si eres pensionista de la ONP es recomendable revisar desde ya el cronograma de pagos de pensiones que se efectuará en octubre del 2026. Los primeros que podrán disponer de su dinero serán los afiliados al Decreto Ley N.º 19990.