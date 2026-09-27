Alarma entre familias por reto viral que propone a adolescentes desaparecer durante 48 horas

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La organización Grooming Argentina advirtió sobre un reto viral que alienta a los adolescentes a desaparecer durante 48 horas sin mantener contacto con sus familias. Esta práctica, difundida en redes sociales, busca que los participantes logren "acumular puntos" a partir de la preocupación entre sus familiares y amistades.

Este peligroso reto fue detectado por primera vez en 2017, pero la reciente aparición de nuevos casos reactivó la alerta institucional en Argentina y en otros países.

Mecanismo de competencia digital

Los grupos digitales operan como "espacios de circulación y presión". Para los adolescentes, la suma de puntos representa una forma de reconocimiento social dentro de estos entornos. La dinámica exige no responder llamadas, mensajes ni emitir señales que permitan saber la ubicación exacta del participante.

La advertencia señala que este juego puede aprovechar la "necesidad de pertenencia" y la búsqueda de atención en la adolescencia. Sin embargo, no se atribuye necesariamente esta conducta al ámbito familiar.

La presión de pares los anima a aceptar propuestas que los jóvenes no considerarían solos. El riesgo principal surge al alejarse del hogar sin acompañamiento adulto ni información sobre su paradero, lo que provoca angustia en los allegados y desencadena búsquedas.

El escenario puede agravarse si un adulto manipula a los menores para sumarse o si entran en contacto con desconocidos durante la ausencia voluntaria.

Recomendaciones de supervisión digital a menores

Frente a este escenario, la advertencia estuvo dirigida a madres, padres y tutores.

Se recomienda conocer los espacios digitales que frecuentan niños y adolescentes, prestando atención a los grupos de conversación y a las personas con quienes interactúan mediante teléfonos celulares, tabletas u otras plataformas conectadas.

Aunque algunos chicos puedan interpretar esas acciones como una "invasión de su privacidad", la advertencia sostuvo la importancia del acompañamiento adulto.

Los mayores deben supervisar de manera continua la actividad digital infantil para prevenir que los menores acepten propuestas peligrosas que impliquen desaparecer durante dos días de forma voluntaria.

Por último, Grooming Argentina enfatizó la firme necesidad de dialogar de manera directa con chicos y chicas sobre los riesgos que implica abandonar el hogar sin informar su ubicación.

La recomendación central consiste en rechazar tajantemente estos retos virales y promover un entorno seguro para prevenir situaciones extremas en las familias.