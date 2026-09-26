ONPE culmina el reparto de cédulas y material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este sábado 26 de setiembre la distribución del material electoral hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de las regiones del interior del país, como parte de los preparativos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre.

Material electoral fue trasladado con monitoreo satelital

La ONPE inició el envío del material hacia el interior del país el pasado 18 de setiembre. La Gerencia de Gestión Electoral (GGE) confirmó que la última oficina en recibir la carga fue la ODPE Pomabamba, en la región Áncash. Con esta fase culminada, las sedes regionales iniciarán la distribución hacia los locales de votación bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las unidades de transporte contaron con un estricto monitoreo satelital en tiempo real desde su salida del almacén central en Lurín hasta su arribo a cada destino. Este seguimiento garantizó la trazabilidad y seguridad del convoy en todo el territorio nacional, asegurando que los insumos requeridos para la jornada del 4 de octubre llegaran en óptimas condiciones.

Entre la carga distribuida figuran cédulas de sufragio, actas electorales, padrones, ánforas, cabinas y material de contingencia empacado en paquetes de 50 unidades para los centros de acopio. Asimismo, se incluyeron útiles indispensables como lapiceros, tampones, cintas adhesivas y manuales de instrucción para la debida orientación de los miembros de mesa.

El proceso se realizó con el resguardo de la PNP.

Lima y Callao recibirán el material desde el 2 de octubre

La siguiente etapa del despliegue logístico abarcará las jurisdicciones de Lima Metropolitana y el Callao. El organismo electoral tiene programado iniciar el traslado hacia 2.115 locales de votación a partir del viernes 2 de octubre desde las 10:00 p. m., empleando una flota compuesta por aproximadamente 250 vehículos de carga.

Los camiones partirán desde la plataforma Lurín Live, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, con dirección directa hacia las sedes de sufragio bajo monitoreo satelital permanente. Para prevenir cualquier eventualidad durante la ruta, se dispondrá de cuatro unidades de auxilio con sus respectivos conductores en estado de alerta.

Con el objetivo de garantizar un proceso inclusivo, la distribución en la capital y la provincia constitucional incluirá cerca de 6.000 plantillas en sistema Braille. Estos elementos permitirán facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad visual, asignándose un mínimo de dos unidades por cada local de votación.

En ese sentido, la ONPE garantiza la cobertura logística a nivel nacional dentro de los plazos establecidos, asegurando que todos los insumos electorales estén disponibles para la jornada democrática del próximo 4 de octubre.