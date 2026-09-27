RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Nuevo viaje

Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades: "Estamos demostrando paciencia, porque llevan semanas"

La mandataria Keiko Fujimori inauguró el Mercado de Abastos de Reque, en Lambayeque, y durante su discurso se refirió al tiempo que lleva esperando la aprobación de las facultades legislativas solicitadas al Congreso.

Keiko Fujimori llega a Lambayeque
Keiko Fujimori llega a Lambayeque (Difusión)

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Desde Lambayeque, la presidenta Keiko Fujimori se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso. La mandataria sostuvo que el Gobierno ha demostrado paciencia debido a que el Parlamento lleva varias semanas analizando la solicitud.

Keiko Fujimori viaja a Lambayeque a inaugurar Mercado de Abastos de Reque

La presidenta Keiko Fujimori inauguró el moderno Mercado de Abastos de Reque, en Lambayeque, con el objetivo de mejorar los servicios y dinamizar la economía local. En su décimo quinto viaje al interior del país, la mandataria estuvo acompañada por el ministro de la Producción, el gobernador regional de Lambayeque, el alcalde de Reque y otras autoridades.

En desarrollo...

Keiko Fujimori se reunió con delegación del BID: fenómeno El Niño, reforma educativa y seguridad ciudadana los temas en agenda
Lee también

Keiko Fujimori se reunió con delegación del BID: fenómeno El Niño, reforma educativa y seguridad ciudadana los temas en agenda

Presidenta Keiko Fujimori tras su retorno al Perú: "El Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión"
Lee también

Presidenta Keiko Fujimori tras su retorno al Perú: "El Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión"

Temas relacionados Keiko Fujimori Lambayeque Mercado Modelo de Chiclayo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA