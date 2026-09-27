Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades: "Estamos demostrando paciencia, porque llevan semanas"

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Lambayeque, la presidenta Keiko Fujimori se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso. La mandataria sostuvo que el Gobierno ha demostrado paciencia debido a que el Parlamento lleva varias semanas analizando la solicitud.

Keiko Fujimori viaja a Lambayeque a inaugurar Mercado de Abastos de Reque

La presidenta Keiko Fujimori inauguró el moderno Mercado de Abastos de Reque, en Lambayeque, con el objetivo de mejorar los servicios y dinamizar la economía local. En su décimo quinto viaje al interior del país, la mandataria estuvo acompañada por el ministro de la Producción, el gobernador regional de Lambayeque, el alcalde de Reque y otras autoridades.

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