Haakon VIII jura como rey de Noruega tras la muerte de Harald V: asumió el trono ante el Parlamento

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El rey Haakon VIII de Noruega asumió sus funciones al jurar la Constitución ante el Parlamento, cuatro días después de la muerte de Harald V. La ceremonia confirmó el inicio de su reinado, mientras el país mantiene el duelo nacional por el fallecimiento del monarca.

Haakon VIII formaliza su llegada al trono

La ceremonia se realizó este martes en el Storting, sede del Parlamento noruego, y duró veinte minutos. Haakon VIII estuvo acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, mientras los legisladores participaron del importante acto que establece su compromiso constitucional como jefe de Estado.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes", asumió.

Haakon VIII expresó su esperanza de conservar la relación que su padre, Harald V, mantuvo con el Parlamento durante su reinado. El monarca espera que ese vínculo continúe y se desarrolle de acuerdo con las tareas que Noruega deberá afrontar durante los próximos años venideros.

La reina Mette-Marit no asistió al juramento debido a complicaciones relacionadas con el trasplante de pulmón al que fue sometida en junio. La Casa Real noruega informó que permanece bajo observación médica. En su lugar, estuvieron presentes la reina Sonia y el príncipe Sverre Magnus.

El fallecimiento de Harald V ocurrió el 28 de agosto, a los 89 años, después de una hospitalización prolongada. Tras su muerte, Haakon se convirtió automáticamente en rey, de acuerdo con las reglas de sucesión de monarquía noruega, sin necesidad de una coronación formal posterior.

Noruega despide a Harald V

Noruega no realiza coronaciones desde 1908, por lo que el juramento ante el Storting representa el acto constitucional central de la transición. Haakon llegó al Parlamento desde el Palacio Real en un Lincoln Continental de 1966, utilizado anteriormente en acontecimientos de la Casa Real noruega.

Mientras el nuevo rey asumía sus funciones públicas, cientos de ciudadanos acudieron al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V. El féretro permaneció en la capilla ardiente desde este martes, después de haber sido trasladado el lunes en una procesión encabezada por familiares.

El funeral de Harald V está previsto para el miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo. Después de la ceremonia, el antiguo monarca será sepultado en la fortaleza de Akershus, donde se encuentra el mausoleo. Los homenajes públicos nacionales continuarán durante los próximos días allí.

El presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, recordó el servicio de Harald V al país y destacó su defensa de la Constitución, la democracia y la unidad. Sus palabras fueron pronunciadas después de un minuto de silencio, antes de que los asistentes entonaran el himno real.