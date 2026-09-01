Jenss Lara: Padre de empresario minero secuestrado en Trujillo niega ayuda de la PNP en su liberación

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla en Trujillo continúa generando polémica. Tras la liberación del empresario minero, su padre, Eleuterio Lara López, ofreció declaraciones que cuestionan directamente el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según su testimonio, la recuperación de su hijo no fue producto de un operativo policial, sino de gestiones privadas realizadas por la propia familia.

Padre de empresario rompe su silencio

En declaraciones recogidas por el portal El Foco, Lara López relató que, al enterarse del secuestro mientras trabajaba en la sierra, se vio obligado a actuar por cuenta propia. Explicó que fue él quien recorrió las cámaras de seguridad y coordinó con allegados para obtener información, sin apoyo institucional.

"La liberación es gestión mía, no de la Policía, absolutamente. Descarto toda posibilidad de que la Policía me haya ayudado", afirmó con contundencia.

El padre del empresario también expresó su indignación por la facilidad con la que los atacantes se disfrazaron de policías y militares, sugiriendo que ello solo pudo ocurrir con algún nivel de complicidad.

"Para vestirse de policías o de personal militar es porque está coludida. Yo no quiero adelantarme, pero yo he hecho mi gestión por mis propios medios para recuperar a mi hijo porque es una vida", señaló.

#LOÚLTIMO | Eleuterio Lara López, padre del empresario minero secuestrado en Trujillo, admite que él pagó por el rescate y señala que la Policía no lo ayudó en "absolutamente nada".

Entrevista de @azambranox. pic.twitter.com/NFC5IT6GbX — El Foco (@elfoco_pe) September 1, 2026

En medio de su relato, lamentó profundamente la muerte de los cuatro acompañantes de su hijo durante el ataque, dirigiendo un sentido pésame a los familiares de las víctimas mortales del episodio y reafirmando que, hasta la fecha, no existiría mayor acción policial para resolver el caso.

"No sabía qué hacer al saber porque yo estaba en la sierra, estaba trabajando al saber que había sido secuestrado. Lamento mucho esto, sobre el fallecimiento de las víctimas. Quiero hacer llegar mi sentido pésame. Y esto me indigna, este secuestro y que hasta ahora la Policía no ha hecho nada", expresó.

Contraste con la versión oficial

Las autoridades habían informado que la PNP detuvo a cinco presuntos implicados, incluyendo al supuesto operador del secuestro, acusado de proveer armas y uniformes. Sin embargo, el propio Jenss Lara, tras ser liberado, no reconoció a los detenidos como sus captores, lo que incrementa las dudas sobre la investigación.

El testimonio del padre se suma a la controversia generada por el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, quien reconoció que existían alertas previas sobre un secuestro importante en Trujillo, aunque sin identificar al objetivo.

🔴🔵 Cinco implicados en el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara se encuentran bajo custodia policial. La víctima fue liberada mientras se continúa con la investigación que buscará dar con los responsables del secuestro y el asesinato de cuatro personas.



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Las declaraciones de Eleuterio Lara López plantean un escenario complejo: mientras la versión oficial sostiene que la liberación fue producto de coordinaciones con la PNP, la familia asegura que todo se logró por gestiones privadas y que las autoridades no solo estuvieron ausentes, sino que podría estar involucrada en el ataque.

La contradicción entre ambas narrativas pone en cuestión la credibilidad institucional y la eficacia de la respuesta frente a uno de los secuestros más mediáticos del año, marcado además por la tragedia de las víctimas asesinadas durante el ataque.