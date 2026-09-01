Nuevo SISMO remece el NORTE del Perú, HOY, martes 01 de septiembre: conoce el epicentro, según el IGP

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo sismo ha remecido el norte del país, hoy martes 01 de septiembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la madrugada de hoy, martes 01 de septiembre, más precisamente a las 7:39 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 3.5, con el punto de referencia a 18 kilómetros al norte de la provincia de Jaén, región Cajamarca, y con epicentro en el distrito de Bellavista.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 5.55 y -78.83, respectivamente, con una intensidad de nivel II.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0624

Fecha y Hora Local: 01/09/2026 19:39:11

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15km

Latitud: -5.55

Longitud: -78.83

Intensidad: II Jaén

Referencia: 18 km al N de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/YYBZkjtpa1 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 2, 2026

(Noticia en desarrollo...)