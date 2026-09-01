'Jhonsson Pulpo' ya está bajo custodia de la PNP tras ser entregado en Desaguadero a la espera de extradición

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La caída de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", marca un hito en la lucha contra el crimen organizado. Tras su captura en La Paz, Bolivia, el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos fue entregado este martes a la Policía Nacional del Perú en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno.

Las imágenes difundidas muestran al delincuente bajo custodia, con chaleco de detenido, escoltado por agentes de la PNP y de la Policía Boliviana. El procedimiento confirma la expulsión inmediata anunciada por las autoridades bolivianas, en cumplimiento de la condena de cadena perpetua que pesa sobre él en el Perú.

Delincuente fue puesto a resguardo de autoridades peruanas.

Uno de los más buscados atrapado en Bolivia

Cruz Torres fue intervenido este martes en un inmueble de la calle Isaac Tamayo, en La Paz, tras un operativo conjunto que involucró a la Policía Boliviana, la PNP y agencias internacionales como la DEA y el FBI. Intentó escapar, pero fue reducido de inmediato.

Su detención representa un duro golpe a Los Pulpos, organización criminal con base en Trujillo, vinculada a extorsiones, secuestros y asesinatos. Bajo su mando, el clan extendió operaciones hacia Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador.

Perfil criminal

Hijo de Jhon Cruz Arce, alias "John Pulpo", fundador del clan, Jhonsson asumió el liderazgo desde joven. Se le atribuyen delitos de homicidio calificado, sicariato, secuestro agravado y robo agravado, además de la masacre de cuatro acompañantes del empresario Jenss Lara en Trujillo.

Para evadir la justicia, recurrió a cirugías plásticas en orejas, pómulos y cejas, además de usar múltiples identidades falsas. En Bolivia se presentaba como empresario inmobiliario y residía en zonas exclusivas de La Paz.

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