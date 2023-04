Dejan curiosa carta extorsiva y cartucho de dinamita en botica

Los vecinos del distrito trujillano de La Esperanza continúan viviendo el terror de la extorsión por parte de delincuentes que piden dinero a pequeños comerciantes dejando mensajes extorsivos a cualquier hora del día sin temor a ser descubiertos.

La madrugada del último jueves, la dueña de una botica, ubicada en el sector Nuevo Jerusalén, en la parte alta del mencionado distrito, al disponerse a iniciar sus labores cotidianas, se encontró con una cartulina pegada en la puerta de su pequeño negocio con un mensaje extorsivo, todo escrito con una estilizada letra roja y grande donde se incluía un número telefónico a donde deberían comunicarse para pagar el cupo extorsivo.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el presunto extorsionador se habría acercado a dejar la carta y un cartucho de dinamita en la puerta de la botica, entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada, según la víctima, escucho un toque de puerta.

"Mira Rocío, aquí somos una banda muy bien organizada, así que tú decides. Pagas o te desaparezco. Esto es solo el principio, así que no valores más tu dinero que tu seguridad. Tu seguridad vale 7 mil soles, de contario, la próxima visita te mando 3 prendidas, ¿Ok? Apégate a un vago que nos llame o das solución. Y no quiero que me llamen a molestar, que las consecuencias las vas a recibir tú y tus seres queridos. Llámame 964650586", se lee en la cartulina amarilla con vistosa letra roja.